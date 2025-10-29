Izmjene Zakona o PIO-u: Evo kada bi se mogle povećati penzije i šta bi izmjene donijele

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kako je rečeno iz Saveza udruženja penzionera FBiH za Faktor, dobio je pozitivno mišljenje Federalnog ministarstva finansija. Ostaje da svoje mišljenje da Ured za zakonodavstvo i Federalno ministarstvo pravde kako bi predložene izmjene mogle ići na Vladu Federacije BiH, a potom u Parlament FBiH.

Izmjenama su se, između ostalog, promijenili parametri za usklađivanje penzija, pa to više neće biti prema dosadašnjem bruto domaćem proizvodu i indeksu potrošačkih cijena već kako su penzioneri tražili, to će biti usklađivanje penzija koje prati procenat porasta plaća u Federaciji BiH u kombinaciji s porastom cijena prema formuli 60:40 u korist parametra koji je povoljniji za penzionere.

Penzije bi se povećavale 1. januara i 1. jula. Penzioneri traže da primjena izmijenjenog zakona počne 1. januara 2026. godine.

Pažnju javnosti izazvala je izmjena člana 81. koji se odnosi na najniže penzije pa tako onaj ko naredne godine ode u penziju sa, primjera radi, 15 godina staža i 65 godina života imat će penziju nekih 390 KM prema sadašnjim parametrima, a ko pod istim uvjetima ode u penziju ove godine, imat će penziju 599 KM.

U predloženim izmjenama stoji da najniža penzija zavisi od dužine penzijskog staža i određuje se u procentu od prosječne penzije isplaćene za decembar prethodne godine, usklađene u godini ostvarivanja prava.

Za 15 godina penzijskog staža i više, a manje od 20 godina, penzija ne može biti niža od 60 posto od prosječne penzije. Sada prosječna penzija iznosi 650 KM, a 60 posto od tog iznosa je 390 KM.

Pojedini predstavnici penzionera tvrde kako nije tačno da će se kod najniže penzije uzimati prosječna penzija, nego prosječna samostalna penzija koja je sada 760 KM.

Te njihove tvrdnje opovrgavaju predložene izmjene Zakona o PIO-u gdje jasno stoji da se najniža penzija izračunava prema prosječnoj penziji, a da zagarantovana penzija pripada osiguraniku koji je ostvario pravo na penziju sa 40 godina staža osiguranja i više i da ona predstavlja iznos prosječne samostalne penzije isplaćene za decembar 2024. godine.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, koje je predlagač ovih izmjena, kao obrazloženje navodi kako su predstavnici penzionera ukazali na potrebu da se sistem penzijskog osiguranja u Federaciji BiH treba zaštiti od malverzacija i zloupotreba, koje su evidentne, prema kojem “osiguranici manipulišu sistemom kroz postojeću odredbu gdje svjesno idu na minimalan broj godina osiguranja (15 godina staža), za koji se vrše minimalne uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje”.

– Izračunata penzija u tom slučaju je cirka 200 do 300 KM, ali usljed postojeće odredbe stava 1. člana 81. takvim osiguranicima se isplaćuje iznos ne manji od najniže penzije odnosno cirka 590 KM – stoji u obrazloženju izmjena Ministarstva.

– Ja još nisam upoznala nekoga ko svjesno ide na 15 godina staža, ali znam ljude koji su počeli raditi odmah po završetku agresije i umjesto da imaju sada 28 godina staža, oni imaju jedva 16 godina. Zašto? Pa zato što ih poslodavci nisu prijavljivali, a radnik ne može birati i reći: “Ja neću raditi ako mi nećete uplaćivati doprinose”. Ko ga pita, to je situacija “uzmi ili ostavi”. I ti moji prijatelji, kao i ja, sa 65 godina će imati, ako budu sve do tada radili, 26 godina staža i sad bi Ministarstvo da od nas pravi socijalne slučajeve, na nama da uštedi. Pa zar to nije sramotno? Ja cijeli život radim čestito i pošteno i treba neko da mi uništi život kada ostarim, ako doživim penziju – javila nam se čitateljka iz Sarajeva.

Predstavnici penzionera u razgovoru za Faktor su u više navrata kazali kako oni nisu tražili ovakvu izmjenu člana 81, ali su tražili da istu penziju ne može imati neko sa 15 i 40 godina staža.

U finansijskoj projekciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike stoji kako će u prvim godina primjene izmjena Zakona o PIO-u u članu 81. biti veoma mali iznosi smanjenih troškova za isplatu penzija, dok će “protokom godina, npr. za 10 godina te uštede biti značajnije”.

Kreatori izmjena i dopuna Zakona o PIO-u, prema onome što stoji u obrazloženju, ne znaju ni koliko sada iznosi zagarantovana penzija pa je kod njih ona 680 KM, a ustvari je 715,21 KM.

Facebook komentari