PDA o uhapšenom Jagodiću: Iz članstva stranke je izbrisan 2021. godine

Nakon što je objavljeno da je u akciji MUP-a Tuzlanskog kantona, koja je usmjerena na razbijane lanca osoba koje su navodile maloljetnice na prostituciju, uhapšen i univerzitetski profesor Zijad Jagodić oglasio se i Pokret demokratske akcije (PDA).

Do reakcije PDA došlo je nakon informacije da je on učestvao u formiranju PDA, a nakon napuštanja SDA.

– Radi se o potpuno neosnovanom pokušaju da se loši postupci pojedinaca dovedu u vezu sa PDA kako bi se okaljalo ime stranke, iako niti jedna činjenica ne ukazuje na bilo kakvu povezanost PDA s ovim slučajem. Zijad Jagodić nije aktivni član niti funkcioner PDA već više od četiri godine – navode iz ove stranke.

Dodaju da je izbrisan iz evidencije članstva još 2021. godine i od tada nema nikakvu formalnu niti neformalnu vezu sa PDA.

– U potpunosti demantujemo svaku povezanost navedenog lica sa PDA te ovakve tvrdnje smatramo zlonamjernom političkom insinuacijom kojom se nastoji skrenuti pažnja sa stvarne situacije i odgovornih aktera – poručili su iz PDA.

Facebook komentari