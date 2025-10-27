Meteorolozi objavili najnoviju prognozu: Kakvo nas vrijeme očekuje do 11. novembra?

Oktobar u Bosni i Hercegovini nastavlja sa promjenjivim i raznolikim vremenskim prilikama. Do kraja mjeseca uz blagi porast temperature zraka, zadržaće se nestabilno vrijeme sa čestim izmjenama stabilnih i perioda sa kišom ili kraćim pljuskovima. Stabilni periodi sa slabom maglom u kotlinama i duž riječnih tokova u jutarnjim satima očekuju se u utorak i četvrtak. Više padavina prognozira se u južnim područjima.

Minimalne temperature zraka varirat će uglavnom između 5°C i 11°C, u Bosni do 14°C u Hercegovini. Najviše dnevne temperature između 13°C i 19°C, u Hercegovini do 22°C.

Nestabilno vrijeme sa izraženijim padavinama izgledni su početkom sljedeće sedmice. Sredinom sedmice zadržaće se i dalje nestabilno ali sa znatno manjim količinama padavina. Temperature zraka u granicama ili blago iznad višegodišnjeg prosjeka.

Jutarnje temperature variraće između 5°C i 11°C u Bosni do 13°C na jugu Hercegovine. Maksimalne temperature između 14°C i 19°C u Bosni do 21°C u Hercegovini, prenosi Radiosarajevo.

