Meteorolozi objavili najnoviju prognozu: Kakvo nas vrijeme očekuje do 11. novembra?

Objavljeno prije 56 minuta

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas, 27. oktobra objavljena je srednjoročna prognoza, za period od naredne dvije sedmice, do 10. novembra.

Oktobar u Bosni i Hercegovini nastavlja sa promjenjivim i raznolikim vremenskim prilikama. Do kraja mjeseca uz blagi porast temperature zraka, zadržaće se nestabilno vrijeme sa čestim izmjenama stabilnih i perioda sa kišom ili kraćim pljuskovima. Stabilni periodi sa slabom maglom u kotlinama i duž riječnih tokova u jutarnjim satima očekuju se u utorak i četvrtak. Više padavina prognozira se u južnim područjima.

Minimalne temperature zraka varirat će uglavnom između 5°C i 11°C, u Bosni do 14°C u Hercegovini. Najviše dnevne temperature između 13°C i 19°C, u Hercegovini do 22°C.

Nestabilno vrijeme sa izraženijim padavinama izgledni su početkom sljedeće sedmice. Sredinom sedmice zadržaće se i dalje nestabilno ali sa znatno manjim količinama padavina. Temperature zraka u granicama ili blago iznad višegodišnjeg prosjeka.

Jutarnje temperature variraće između 5°C i 11°C u Bosni do 13°C na jugu Hercegovine. Maksimalne temperature između 14°C i 19°C u Bosni do 21°C u Hercegovini, prenosi Radiosarajevo.


