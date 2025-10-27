Na pijacama bogata ponuda, ali povrće i voće za mnoge skupo: Do domaće zimnice uz dublji novčanik

Na pijacama širom BiH ovih dana je bogata ponuda voća i povrća. Na tezgama dominira ono tipično za jesen i za pripremu zimnice. Sudeći po cijenama domaćice ove sezone nemaju računicu da prave zimnicu. Uprkos tradiciji, cijene krastavaca, kupusa, „rog“ paprike, bez koje je nezamisliv ajvar, ali i mrkve, karfiola, šljiva, dunja te ostalog povrća i voća odbijaju kupce.

Iako cijene variraju od grada do grada, svi oni koji će se posvetiti pravljenju zimnice ove godine će pripremiti i dublje novčanike. Paprike za ajvar, popularne „roge“ su između 3 i 4 KM, koliko im je jučer bila cijena na mostarskoj Tržnici. Domaće paprike „babure“ su i skuplje i dostižu cijenu i do 6 KM.

30 kg paprika

Kilogram mrkve je od 3 do 3,5 KM, karfiol je 4 KM, luk 3 KM, patlidžani su 3 KM, a „mohuna“, odnosno, boranija je 6 KM. Najjeftiniji bijeli luk je 10 KM po kilogramu. Za 20-tak tegli ajvara potrebno je blizu 30 kilograma paprika „roga“, 12 kilograma patlidžana i više od tri litra ulja. U ajvar se dodaju bijeli luk, slatke ili ljute papričice, pa će domaćice samo za namirnice izdvojiti najmanje 200 KM.

Ilija Rajič prodaje domaći ajvar. Kilogram ajvara koji pravi od svog povrća prodaje po cijeni od 15 KM i to mu je, rekao nam je, isplativo.

– Sve što napravim, prodam. Rijetko ko se danas odlučuje da pravi ajvar. Nije to baš jednostavno. Oni koji cijene domaće, kupit će, a mlađi više nemaju ni vremena ni živaca za to – ispričao je Rajič za „Avaz“.

Kiseli kupus

Janja Čondić, trgovkinja na pijaci, godinama prodaje kiseli kupus. Proces pripreme, kazala nam je, nije jednostavan.

– To se meni isplati, imam stalne kupce i sve što ukiselim zaista prodam. Ajvar ne pravim ni za svoje potrebe, to je daleko skuplje i zahtijeva trud i vrijeme. Inače, žene se sve teže odlučuju praviti zimnicu – kazala nam je Čondrić.

Domaći kupus koji se prodaje „vrećom“ košta 1,5 KM po kilogramu. S druge strane, kilogram šljiva košta od 3 do 5 KM, šipak, odnosno nar je od 3 do 3,5 KM, a suhe smokve 20 KM po kilogramu. Kilogram dunja je 4 KM.

Uvozno u tržnim centrima

Redžo Omerbašić, ekonomista i predsjednik Udruženja potrošača Posavskog kantona, ukazuje na to da su cijene na pijaci više nego u bilo kojem tržnom centru.

– U tržnim centrima se prodaje najviše uvozno voće i povrće, a domaća proizvodnja je zbog niza faktora skuplja ove godine. Kalkulacija je da se, zbog visokih cijena, u domaćinstvu ne isplati praviti ajvar niti kiseliti paprike. To govorim kao neko ko se svojevremeno bavio preradom voća i povrća – rekao je Omerbašić za „Dnevni avaz“.

Facebook komentari