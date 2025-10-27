Određen jednomjesečni pritvor za troje osumnjičenih i mjera zabrane Nikoli Ćato zbog sumnjive prodaje “Vitezita”

Behriji Huseinbegović, Josipu Rajiću i Tomislavu Zubaku određen je jednomjesečni pritvor, a Nikoli Ćato izrečene su mjere zabrane, saznaje portal “Avaza”.

Također, ova informacija potvrđena je “Avazu” iz POSKOK-a.

Oni su uhapšeni u akciji Federalne uprave policije, kodnog naziva “Barut”.

Podsjećamo, 24. oktobra ove godine, Posebni odjel Federalnog tužilaštva FBIH uputio je Posebnom odjelu za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda FBiH, Prijedlog za određivanje mjere pritvora prema osumnjičenima lišenim slobode u akciji „Barut“, koja je provedena pod nadzorom postupajuće tužiteljice Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBIH i to prema Behriji Huseinbegović, Josipu Rajiću i Tomislavu Zubaku.

Za Nikolu Ćato su zatražene mjere zabrane.

Podsjećamo, Behriji Huseinbegović je pritvor bio zatražen radi krivičnog djela pod tačkom 1. Naredbe o provođenju istrage da je u počinila produženo krivično djelo zloupotrebe pložaja ili ovlaštenja u pokušaju, te pod tačkama 2. i 3. Naredbe o provođenju istage produženo krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja.

Josipu Rajiću i Tomislavu Zubaku na teret se stavlja da su počinili krivična djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja i nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija.

Tužilaštvo je prošle sedmice podnijelo prijedlog za određivanje pritvora prema troje osumnjičenih, iz razloga propisanih članom 146. stav 1. tč b) i c) ZKP FBiH, a prema Tomislavu Zubaku iz razloga propisanih članom 146. stav 1. tč. A) ZKP FBiH u trajanju od mjesec dana.

