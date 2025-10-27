BiH

Stravična nesreća na putu Mostar-Nevesinje: Poginule dvije osobe, saobraćaj u potpunosti obustavljen

11.4K  
Objavljeno prije 19 minuta

Tri osobe su prevezene u Kantonalnu bolnicu “Dr. Safet Mujić” u Mostaru

Dvije osobe su smrtno stradale u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas u 14,05 sati dogodila na putu Mostar – Nevesinje na vijaduktu prema mostarskom naselju Carski Vinogradi.

Potvrđeno je to za portal “Avaza” iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. U nesreći su učestvovala dva putnička motorna vozila.

Kako nam je kazala Ilijana Miloš, glasnogovornica Uprave policije MUP-a HNK, tri osobe su prevezene u Kantonalnu bolnicu “Dr. Safet Mujić” u Mostaru.

Na licu mjesta su su intervenisale ekipe Hitne pomoći Mostar i Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Na licu mjesta uviđaj obavljaju pripadnici Policijske uprave Mostar pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca.

Saobraćaj je u potpunosti obustavljen.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh