Obilježena godišnjica ubistva policajaca Šehovića i Vujinovića, sjećanje koje ne blijedi

Na spomen-obilježju u Geteovoj ulici na Alipašinom polju danas je polaganjem cvijeća i odavanjem počasti obilježena sedma godišnjica ubistva policijskih službenika Adisa Šehovića i Davora Vujinovića. Policijski službenici Adis Šehović i Davor Vujinović ubijeni su na dužnosti u tom naselju 26. oktobra 2018. godine.

Delegacije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Uprave policije i Sindikata policije KS, obišle su mjesto ukopa Adisa Šehovića, na Šehidskom mezarju Buća Potok, te mjesto ukopa Davora Vujinovića, na groblju „Sveti Josip“.

Obilježavanju su prisustvovali i ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica i komesar sarajevske policije Fatmir Hajdarević.

– Ali ova prvostepena presuda koja je izrečena za ubistvo policajaca je najveća moguća propisana zakonom. To je dobra poruka svima koji bi se usudili da povrijede policijskog službenika, da pucaju na policijskog službenika. Ovo im je poruka da to ne smiju da urade. Država će se dići, mi ćemo ih naći i privesti pravdi – kazao je Katica.

Za predsjednika Sindikata policije KS Saima Smajlovića, obilježavanje godišnjice ubistva policajaca je drugačije, jer su izvršioci tog gnusnog krivičnog djela iza rešetaka.

– Nama je možda lakše, iako presuda neće vratiti naše kolege Adisa i Davora ili bilo kojeg policijskog službenika koji je svoj život dao izvršavajući časnu dužnost – kazao je Smajlović.

Podsjetio je da su policijski službenici 24 sata na dužnosti 365 dana u godini.

– Napad na policajca je napad na državu. Svaki napad na policijskog službenika bez obzira kakva je posljedica nastupila mora se najoštrije kažnjavati jer je to jedini i pravi način da se zaštiti život i tjelesni integritet svakog policijskog službenika – poručio je Smajlović.

Ubistvo policajaca neće biti zaboravljeno, a za to se pobrinula i Sanela Prašović Gadžo koja je uradila dokumentarno-igrani film “Ispod površine” za koji je potpisala scenarij i režiju.

Prvostepena presuda je za nju apsolutna pobjeda države jer su na slučaju ubistva policajaca u istražnom postupku radile zajedno sve policijske agencije BiH.

To je ono što daje poseban značaj, naglasila je ona, kada se ima vidu i sve ono što se dešavalo, otkrivanje DNK, čahura, oružja iz kojeg je izvršeno ubistvo policijskih službenika Adisa Šehovića i Davora Vujinovića.

– Ja još uvijek radim na filmu. Čekamo pravosnažnost presude. Vidjet ćemo šta se dešava, kada bude donesena pravosnažna presuda. Bez tog dijela nemamo pravog epiloga – istakla je Prašović Gadžo.

Kantonalni sud u Sarajevu je 27. decembra 2024. godine izrekao prvostepenu presudu: Savo Marinković osuđen je na 45 godina zatvora, Aleksandar Macan na 15 godina, dok je Marko Trifković – Žižan temeljem sporazuma o priznanju krivice osuđen na 15 godina zatvora.

Predmet se trenutno nalazi pred Vrhovnim sudom Federacije BiH, a Marinkoviću i Macanu pritvor je produžen za dodatnih šest mjeseci, do 22. marta 2026. godine.

U znak sjećanja na ubijene policajce i ove godine se održava Memorijalni turnir u malom nogometu “Adis & Davor”, u organizaciji Sindikata policije KS.

