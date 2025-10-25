Zbog destruktivnog utjecaja Konakovića: Kompletno rukovodstvo NiP-a u Banovićima podnijelo ostavke!

Članovi Izvršnog odbora OO Narod i Pravda Banovići na čelu sa predsjednikom Povjereništva OO NiP Banovići Edinom Žunićem podnijeli su jučer neopozive ostavke na sve funkcije i članstvo u OO NiP Banovići, saznaje portal “Avaza”.

– Mnogo je razloga koji su doprinijeli donošenju ovakve odluke, a glavni je destruktivan politički utjecaj predsjednika NiP-a, Elmedina Konakovića, koji je i pored predanog rada i rezultata, koje je OO NiP Banovići ostvarila, ignorisao volju Povjereništva, nanoseći joj štetu, rušeći njen ugled i autonomiju, zarad ličnih interesa u odnosu sa svojim koalicionim partnerima iz PDA.

OO NiP Banovići je bilježila sjajne rezultate, bez ikakvih ispraznih obećanja i “poluga vlasti”, koji su u današnje vrijeme osnova za razvoj nekog političkog subjekta, a najvjerodostojniji dokaz tome je i pozicija Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Banovići, koju odgovorno i stručno obnaša Edin Žunić – navodi se u zajedničkoj reakciji sada već bivših članova rukovodstva.

Navode da zbog svega navedenog smatraju da više ne postoje politički, organizacijski, ni moralni uslovi za nastavak djelovanja u okviru stranke NiP Banovići.

– Naše vizije, ideje i zalaganja ne prestaju izlaskom iz organizacije koja je, ispostavilo se, trebala da bude svrha nekoj drugoj politici – istoj onoj protiv koje se NiP, navodno, bori. Naša hrabrost da istupimo i podignemo glas protiv ucjena, omalovažavanja, nepravde i laži, dokaz je naše političke zrelosti i vjetar u leđa za sve ono što tek dolazi – istakli su oni.

