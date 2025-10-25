Akcija ‘Lijevak’ MUP-a KS: U Novom Sarajevu kontrolisano 98 vozila i vozača

Provodeći pojačane aktivnosti kontrole učesnika u saobraćaju, vozila i vozača, policijski službenici Policijske uprave Novo Sarajevo su realizirali akciju “Lijevak”, u periodu od 00.30 do 03.00 sata, u ulicama Zmaja od Bosne i Bulevar Meše Selimovića.

Kontrolirano je 98 vozila i vozača, te je izdato 26 prekršajnih naloga zbog kršenja odredbi Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.

Nakon alkotestiranja, sedam vozača je isključeno iz saobraćaja zbog vožnje pod uticajem alkohola.

Za jednog od vozača, utvrđeno je da vozilom upravlja u vrijeme izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, a nakon alkotestiranja je utvrđeno prisustvo od 1.62 promila alkohola u krvi, te je zadržan u službenim prostorijama radi triježnjenja.

Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo i u narednom periodu će provoditi planske aktivnosti s ciljem povećanje stepena sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, saopćeno je iz Uprave policije MUP-a KS.

