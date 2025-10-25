Probijen tunel Nevesinje-Dabarsko polje, dug više od 12 kilometara

Tunel Nevesinje-Dabarsko polje, najveći hidroenergetski objekat u sastavu Hidroelektrane “Dabar”, dug više od 12 kilometara, zvanično je jučer probijen.

To je potvrdio Srni v.d. generalnog direktora “Elektroprivrede Republike Srpske” Luka Petrović.

Petrović je naveo da je riječ o tunelu dužine 12,125 kilometara, koji je najveći objekat na prostoru bivše Jugoslavije izgrađen u proteklih 35 godina.

– Želim da zahvalim svima, prvenstveno izvođaču radova Integral inženjeringu, svim radnicima HE Dabar i njenoj upravi koji su pomno pratili sve elemente ovog objekta – rekao je Petrović.

Petrović je naveo da će u narednih nekoliko dana napraviti ceremoniju kojom će obilježiti to što RS u ovim okolnostima jedina na Balkanu kroz javno preduzeće izgrađuje ovaj hidroenergetski objekat.

