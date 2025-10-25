Amir Pašić Faćo prebačen u KPZ Orašje

Amir Pašić Faćo prebačen je sinoć u Kazneno-popravni zavod Orašje, nakon što mu je određen jednomjesečni pritvor, potvrđeno je za portal „Avaza“.

Kako je za naš medij izjavio njegov advokat Kenan Ademović, Pašić je sinoć krenuo za KPZ Orašje.

– To je bilo oko pola 10 sinoć. Odbrana je i dala jučer izjavu pred sudijom Općinskog suda u Sarajevu, a vezano za ubistvo koje je moguće, tako da se Tužilaštvo nije protivilo da Amir Pašić ne bude prebačen u Zenicu ili Igman ili Ustikolinu, tako da je odlučeno da bude prebačen u Orašje – potvrdio je advokat Pašića za „Avaz“.

Podsjećamo, odbrana je jučer zatražila da Pašić ne bude poslat u Zenicu kako mu ne bi bila ugrožena sigurnost.

Općinski sud u Sarajevu prihvatio je prijedlog Tužilaštva KS i sinoć je odredio jednomjesečni pritvor Amiru Pašiću Faći.

Pritvor mu je predložen zbog opasnosti od bjekstva i opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo.

On se sumnjiči za krivična djela Ugrožavanje sigurnosti i Psihičko nasilje putem IK tehnologije.

