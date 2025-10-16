Užas u Živinicama: Muškarac počinio samoubistvo u porodičnoj kući!

Muškarac je počinio samoubistvo jučer u Kovačima, na području Tuzlanskog kantona nezvanično saznaje portal “Avaza”.

Policijskoj stanici Živinice jučer je oko 12 sati prijavljeno da je u porodičnoj kući u Kovačima pronađeno beživotno tijelo muškarca (1968) sa povredom uzrokovanom vatrenim oružjem i da se najverovatnije radi o suicidu.

– Izlaskom policijskih službenika na mjesto događaja pronađeno je beživotno tijelo, a pored tijela je pronađeno i vatreno oružje za koje je to lice posjedovalo oružni list. Smrt je na mjestu događaja potvrdio ljekar SHMP Doma zdravlja Živinice, a o događaju je upoznat dežurni tužilac KTTK-a prema čijim uputama su istažitelji OKP PU Živinice izvršili uviđaj – potvrđeno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Po naredbi tužioca, tijelo stradalog prevezeno je u Komemorativni centar gdje će biti izvršena obdukcija, te će se prema uputama tužioca preduzimati i dalje radnje na dokumentovanju prijavljenog događaja, dodaju iz policije.

