Cvitanović pred Slogu: Očekujem da već sutra ispravimo greške koje smo ranije pravili

Novo kolo WWin lige Bosne i Hercegovine bit će otvoreno susretom između Sarajeva i Sloge. Utakmica 12. kola zakazana je na stadionu “Asim Ferhatović Hase” s početkom u 18:00 sati.

Tim povodom, na današnjoj press konferenciji medijima se obratio trener “Bordo” tima Mario Cvitanović. Hrvatski stručnjak je do sada vodio Sarajevo u dvije utakmice, a oba susreta završena su bez pobjednika – protiv Zrinjskog (1:1) i Radnika (2:2).

Velika odgovornost prema klubu i igri

– Dobar dan svima. Moram reći da sam pomalo iznenađen brojem novinara na današnjoj press konferenciji, ali mi je zbog toga zaista drago. To mi daje i dodatnu obavezu. Nadam se da će konferencija kratko trajati jer imamo trening u 16 sati. Ne volim žuriti ni kasniti.

Sutra nas očekuje utakmica protiv Sloge. Analizirali smo njihov tim, pripremili se i tačno znamo na koji način igraju. Svjesni smo da je došlo do promjene trenera u Slogi, pa možda bude i određene promjene u stilu ili načinu igre, ali vjerujem da neće odstupiti od svojih osnovnih principa. Mi smo dobro upoznati s njihovom ekipom, ali želim da se fokusiramo isključivo na sebe i da na terenu radimo ono što vježbamo na treningu.

Situacija u ekipi je jako dobra, atmosfera je radna, onakva kakva i treba biti. S velikim nestrpljenjem očekujem utakmicu i nadam se velikom broju naših navijača, koji nam daju vjetar u leđa. To nam mnogo znači, a i navijačima je sigurno važno kako ćemo prezentovati klub. Sarajevo to zaslužuje kroz svoju tradiciju. Osjećamo veliku odgovornost prema klubu i igri.

Što se tiče sastava, u fokusu su samo igrači koji su 100% spremni i zdravi. Naravno, volio bih da su svi na raspolaganju, ali to nije slučaj. Oni koji budu na terenu dat će sve od sebe. Ne želim komentarisati pojedince jer to ne bi bilo fer prema ostatku ekipe. Sarajevo nije jedan igrač, Sarajevo je tim i tako mora funkcionisati.

Dugoročan projekat

Sarajevo gledam kao dugoročan projekat. Samo oni koji mogu dati maksimum igrat će, druge opcije ne postoje. Jučer sam igračima govorio koliko su svaka sekunda, metar i brzina odluke važni da se napravi razlika. U modernom nogometu ne možeš sebi dopustiti da misliš “biće bolje kasnije” ili “riješit ćemo to kasnije”. Kao sportski radnici, nemamo pravo na odgađanje. Samo rad, koncentracija i fokus na zadatak mogu donijeti iskorak.

Greške koje smo pravili moramo ispraviti. Nisam gledao ranije utakmice Sarajeva protiv Zrinjskog ili u Doboju, jer se fokusiram isključivo na svoj tim. Naravno da analiziramo protivnika i njihove prednosti i mane, ali mene ne zanima u ovom trenutku Sloga. Mene zanima Sarajevo, Sarajevo i samo Sarajevo.

Očekujem da već sutra ispravimo greške koje smo ranije pravili. Ne želim se vraćati u prošlost, gledam samo naprijed, jer čovjek koji se okreće unazad ne vidi ono što dolazi. Igrači su svjesni svega što rade, znaju šta treba, a šta ne treba raditi. Na kraju, sve se svodi na to – ili si tu, ili nisi. Nema puno filozofije – poručio je Cvitanović.

Nakon 11 odigranih susreta Sarajevo se nalazi na sedmom mjestu sa 12 osvojenih bodova, koliko ima i šestoplasirana Sloga, koja zahvaljujući nešto boljoj gol-razlici trenutno zauzima višu poziciju od “Bordo” tima.

Facebook komentari