Nestašica važnog energenta: BiH prijeti plinska kriza

Vijeće Evropske unije donijelo je odluku prema kojoj su usvojili pregovaračku poziciju o nacrtu uredbe s ciljem postepenog potpunog ukidanja ruskog prirodnog gasa.

Prema tom nacrtu, uvoz ruskog gasa bi bio zabranjen od 1. januara 2028. godine. Iako odluka još nije zvanična, ona svakako treba biti veliki alarm i za Bosnu i Hercegovinu.

Jedini pravac

Naime, iako BiH nije članica Evropske unije, ona prima plin preko Turskog toka, koji ide od Turske, preko Bugarske i Srbije do Mađarske. Za našu državu je ključna činjenica da plin prije dolaska u BiH ide kroz Bugarsku koja je članica Evropske unije, pa bi ujedno ovakva odluka mogla značiti i zatvaranje Turskog toka, jedinog koji se kod nas trenutno koristi.

Nadležni su svjesni problema, a tim povodom za „Dnevni avaz“ je govorio ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.

– Najave da bi Evropska unija mogla potpuno zabraniti uvoz ruskog plina do 2028. godine ozbiljno se tiču i Bosne i Hercegovine. To je, zapravo, konačno upozorenje za Federaciju BiH da hitno mora početi razvijati vlastitu gasnu infrastrukturu. Vremena se više nema – rekao je Lakić.

Ističe da je naš jedini realni alternativni pravac trenutno Južna interkonekcija s Hrvatskom i da zbog toga moramo što prije imenovati komisiju za izdavanje urbanističke dozvole i zaključiti međudržavni sporazum između BiH i Hrvatske.

– Ministarstvo je pripremilo sve akte i proslijedilo prema Vladi FBiH. Za to vrijeme BH-Gas već aktivno radi na pripremnim radnjama za početak realizacije projekta. Paralelno s tim, od velike je važnosti razvijati Zapadnu interkonekciju – ulazak iz Hrvatske u FBiH kroz Unsko-sanski kanton i Sjevernu interkonekciju – ulazak iz Hrvatske u FBiH kroz Posavski kanton, koja dalje prolazi kroz Brčko Distrikt i nastavlja prema Tuzlanskom kantonu – kazao je Lakić.

Niža cijena

Ističe da ovim gasnim interkonekcijama spašavamo našu industriju, jer omogućavamo nižu cijenu energenata i omogućavamo im dalji razvoj, a potičemo i povećanje zaposlenosti.

– Našim građanima snižavamo režijske troškove i omogućavamo bolji životni standard. Iako je rok prekratak, ostajem optimist – uz politički dogovor Federacija može napraviti najveći iskorak do sada kada je riječ o energetskoj sigurnosti i budućnosti naših građana i industrije – naglasio je.

Pitanje Mađarske

Postavlja se pitanje i da li će Mađarska eventualno blokirati donošenje ove odluke na nivou Evropske unije, s obzirom na njihovu veliku ovisnost o ruskom plinu, ali i dobre relacije s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Direktor „Energoinvesta“ Mirza Ustamujić rekao je za „Dnevni avaz“ da je upoznat s inicijativom da Evropska unija od 2028. godine potpuno zabrani uvoz ruskog plina te ističe da je smatra značajnom.

– Ipak, s obzirom na to da je navedeni vremenski okvir još udaljen i da se još radi o inicijativi, te da samim tim ne raspolažemo s dovoljno konkretnih i pouzdanih informacija, u ovoj fazi nije moguće zauzeti konačan stav. Kada dođe do konkretnijih okolnosti i dostupnosti relevantnih podataka, „Energoinvest“ će, u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama, blagovremeno informisati javnost o planiranim aktivnostima i daljim koracima – kazao je Ustamujić.

Dodaje da u ovoj i sličnim inicijativama, „Energoinvest“ zagovara princip koji je usklađen sa stavovima resornog ministarstva i Vlade FBiH, a koji se prvenstveno odnosi na pitanje energetske sigurnosti.

– Stanje u oblasti prirodnog gasa potrebno je promatrati upravo kroz taj strateški okvir. Poseban fokus pritom stavljamo na razvoj dodatnih plinskih interkonekcija, a naročito Južne interkonekcije, koja ima ključnu ulogu u jačanju energetske otpornosti zemlje. Pitanje više interkonekcija ne predstavlja samo tehničko ili tržišno pitanje – ono je od suštinskog značaja za osiguranje kontinuiteta isporuke, povećanje kapaciteta, postizanje konkurentnijih cijena, te sveukupan energetski i ekonomski razvoj FBiH i BiH – zaključio je.

Facebook komentari