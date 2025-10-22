Opasni pas rijetke pasmine viđen u naselju u BiH: Mještani zabrinuti, traže hitnu reakciju

Naime, na području Donje Večeriske (općina Vitez) mještani su prijavili pojavu ove rijetke rase psa koji se slobodno kreće naseljem.

Budući da je riječ o velikoj i snažnoj pasmini, građani se pozivaju na dodatni oprez, posebno roditelji s djecom i vlasnici drugih kućnih ljubimaca.

Mještani apeluju na nadležne službe da što prije izađu na teren i poduzmu potrebne mjere kako bi se spriječile moguće neželjene situacije.

Dok se problem ne riješi, savjetuje se izbjegavanje direktnog kontakta sa psom i prijava svakog novog viđenja lokalnim vlastima ili službi za komunalne poslove.

Inače, kangalski pas je rijetka pasmina koja u krivim rukama može postati opasna za okolinu. Kangalima je potreban trening i jako dobra socijalizacija, a s obzirom na snagu i veličinu, ovo nije pas za nekoga ko nema iskustva. Kada kangali čuvaju povjerena stada ili imovinu, izrazito su oštrog karaktera, neustrašivi, te brzi i odlučni. Kaže se da cijeli čopor gladnih vukova nema šanse protiv takvog čuvara, kao ni najveći medvjedi, prenosi Radiosarajevo.

