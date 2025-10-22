15. novembar preloman: Pogledajte hoće li ove zime zaista biti nezapamćenog snijega

Kako je u pitanju još vrlo rana faza, i modeli u obzir uzimaju tek podatke iz septembra.

Realniju sliku o razvoju sinioptike tokom predstojaće zime imaćemo u novembru, kada modelu budu uzeli u obzir oktobarske podatke, objavio je na svom Fejsbuk profilu meteorolog Marko Čubrilo.

Kada je u pitanju sinoptika nad Evropom, u obzim se mora uzeti znatno više ostalih globalnih faktora, posebno ove godine kada je pitanje hoće li „La Nina“ uopšte biti definisana kao pojava.

Istočne faza QBO oscilacije zajedno sa toplom AMO i PDO fazom daju signal za nestabilniji i polarni vrtlog, koji bi bio sklon narušavanju, pa čak i prekidanju u stratosferi, ukoliko dođe do njenog naglog zagrijavanja. Zime sa ovakvom postavkom globalnih faktora su najčešće imale period naglog zagrijavanja stratosfere dosta rano, u decembru ili početkom janauara.

Zato se, kada je Evropa u pitanju, mora biti vrlo oprezan kod davanja dugoročne zimske prognoze vremena i to nije ni moguće prije polovine novembra.

Posmatrajući najkvalitetniji sezonski model (sezonski ECMWF), opaža se određen potrencijal za hladno vrijeme, ali daleko od toga da je on siguran. Pozitivna anomalija u vazdušnom pritisku se simulira od sjevernog i srednjeg Atlantika preko sjeverozapadne do središnje, ali i istočne Evrope. U ovakvom postavci vazdušnog pritiska bi po istočnoj periferiji tog anticiklona mogao stizati hladan vazduh sa sjeveroistoka ili istoka, ali da bi zaista postalo vrlo hladno, anticiklon bi se morao pomjeriti više ka Grenlandu i pružiti ka Skandinaviji, formirajući anticiklonalni blok po kojem bi se sa Arktika i iz Sibira ka većem dijelu Evrope spuštao vrlo hladan vazduh.

Toga, za sada, nema i vidjećemo u kom pravcu će ići novembarska ažuriranja.Takvu sinoptiku, za sada, daje samo CMA (kineski model). Ukoliko bi se ona ostvarila, zima bi zaista mogla biti vrlo hladna i snježna. Ne treba smetnuti sa uma ni modele poput američkog CFSV2, koji nemaju gotovo nikakav signal za blokadu, te bi zima u tom slučaju bila relativno topla i suha.

„Za sada bih rekao da postoji dosta jak potencijal da zima bude oko ili malo hladnija od prosjeka, ali, za sada, nema najave nikakve polarne hladnoće i velikih snjegova. Jasniju sliku o sinoptici tokom zime koja je pred nama, imaćemo tek poslije 15. novembra, kada su modeli ponovo ažuriraju“, navodi se u objavi, prenosi Novi.

Facebook komentari