Jačanje institucionalne saradnje između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Nizozemske

Donacija, provedena putem Službe za repatrijaciju i odlazak (DT&V) i Službe za transport i podršku, realizirana je u okviru Mehanizma za povratak na Zapadni Balkan (WBRM) – regionalne inicijative koju provodi ICMPD, a finansira Kraljevina Nizozemska.

Vozila će značajno ojačati operativne kapacitete Službe za poslove sa strancima, posebno u oblasti operacija povratka i readmisije, osiguravajući humanije i efikasnije rješavanje postupaka povratka. Primopredaji su prisustvovali predstavnici DT&V-a, Ambasade Kraljevine Nizozemske u Bosni i Hercegovini i visoki zvaničnici Službe za poslove sa strancima. Ambasador Nizozemske Nj.E. Henk van den Dool je prisustvovao događaju, istaknuvši kontinuiranu posvećenost Nizozemske i podršku upravljanju migracijama u Bosni i Hercegovini.

WBRM ostaje ključni mehanizam za jačanje institucionalnih kapaciteta vlasti Zapadnog Balkana odgovornih za povratak i readmisiju. Pored tehničke i operativne vrijednosti, projekat doprinosi jačanju regionalne saradnje i usklađivanju sa standardima EU u upravljanju migracijama.

Donacija predstavlja još jedan primjer saradnje i kontinuirane podrške između Kraljevine Nizozemske i Bosne i Hercegovine u oblasti migracija i bezbjednosti, te potvrđuje uspješnu saradnju dviju zemalja u jačanju institucionalnih i operativnih kapaciteta.

