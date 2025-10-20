BiH

Pokrenuta istraga protiv Amira Pašića Faće: Tužiteljica okvalificirala djelo kao ugrožavanje sigurnosti i psihičko nasilje

Objavljeno prije 1 sat

Arifović je podnijela prijavu zbog uvreda na njen račun na društvenoj mreži TikTok.

Nakon što je novinarka Rabija Arifović jučer podnijela krivičnu prijavu protiv Amira Pašića Faće, iz Tužilaštva KS navode da je dežurna tužiteljica obaviještena.

– Ona je kvalificirala djelo u ugrožavanje sigurnosti i psihičko nasilje. Izdala je naredbe policijskim službenicima PU Centar u cilju prikupljanja i osiguranja dokaza – istakli su iz Tužilaštva KS.

Navode da Federalna uprava policija nije obavijestila ovo Tužilaštvo o svom postupanju u ovom slučaju.

Podsjećamo, Arifović je podnijela prijavu zbog uvreda na njen račun na društvenoj mreži TikTok.


