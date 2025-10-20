Pokrenuta istraga protiv Amira Pašića Faće: Tužiteljica okvalificirala djelo kao ugrožavanje sigurnosti i psihičko nasilje

Nakon što je novinarka Rabija Arifović jučer podnijela krivičnu prijavu protiv Amira Pašića Faće, iz Tužilaštva KS navode da je dežurna tužiteljica obaviještena.

– Ona je kvalificirala djelo u ugrožavanje sigurnosti i psihičko nasilje. Izdala je naredbe policijskim službenicima PU Centar u cilju prikupljanja i osiguranja dokaza – istakli su iz Tužilaštva KS.

Navode da Federalna uprava policija nije obavijestila ovo Tužilaštvo o svom postupanju u ovom slučaju.

Podsjećamo, Arifović je podnijela prijavu zbog uvreda na njen račun na društvenoj mreži TikTok.

