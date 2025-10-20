Stiže velika promjena u BiH: Bit će toplije i nestabilno vrijeme, a onda slijede “fenski utjecaj” i ljetne temperature

Hladnije i sunčano do ponedjeljka

Kako navode meteorolozi, naredna 2-3 jutra bit će hladna uz pojavu mraza. U noći na nedjelju (19.10.) očekuje se postepeno razvedravanje, najprije na sjeveru i sjeveroistoku zemlje.

“Tamo ujutro može biti prizemnog ili slabog mraza, dok se u ostatku Bosne i Hercegovine on ne očekuje. Tokom dana u nedjelju bit će sunčano. Jutarnja temperatura kretat će se od -1 do 5 stepeni, na jugu do 9, dok će dnevne vrijednosti biti između 10 i 15, na jugu do 20 stepeni Celzija. U ponedjeljak (20.10.) noć će ponovo biti hladna uz vedro vrijeme, pa se ujutro u većem dijelu zemlje očekuje slab mraz. Tokom dana prevladavat će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od -3 do 3, na jugu do 6, a dnevne između 12 i 19 stepeni”, navedeno je.

Promjena od utorka: južina, kiša i temperature do 27 stepeni

Od utorka (21.10.) očekuje se južina i toplije, ali nestabilno vrijeme.

“Smjenjivat će se sunce i oblaci, povremeno i lokalni pljuskovi, naročito na jugu i jugozapadu zemlje, gdje se prognozira i više padavina. Južni vjetar povremeno će biti pojačan, ali bez opasnosti”, dodano je.

Glavnina zatopljenja očekuje se u drugom dijelu sedmice.

Uz fenski utjecaj jugozapadnog vjetra, maksimalne temperature na sjeveru i sjeveroistoku Bosne mogle bi dosegnuti i do 27 stepeni Celzija, što je vrijednost gotovo u rangu ljetnih dana.

Zvanična prognoza FHMZ-a

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u ponedjeljak 20. oktobra očekuje se više sunčanog vremena u prijepodnevnim satima, dok će u kotlinama i uz riječne tokove biti magle. U drugom dijelu dana doći će do postepenog naoblačenja sa zapada. Jutarnja temperatura kretat će se između 1 i 5 stepeni, na jugu do 10, a najviša dnevna uglavnom između 13 i 18, na jugu do 20 °C.

U utorak, 21. oktobra, prognozira se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremena slaba kiša moguća je u drugom dijelu dana, a puhat će slab do umjeren južni vjetar. Jutarnje temperature biće između 4 i 10 stepeni, dok će dnevne dosezati od 14 do 19 °C.

Srijeda, 22. oktobar, donosi pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. Najniža jutarnja temperatura kretat će se između 6 i 11 stepeni, na jugu do 14, a dnevna između 13 i 18 °C.

U četvrtak, 23. oktobra, očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz mogućnost slabe kiše uglavnom na području Hercegovine i jugozapada Bosne. Jutarnje temperature biće između 7 i 12 stepeni, na jugu do 14, a dnevne vrijednosti između 16 i 22 °C, prenosi N1.

