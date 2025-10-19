Potpuni zaokret: Da, bilo je to pravo ‘posipanje pepelom’… Šta se zapravo juče desilo u Republici Srpskoj?!

Milorad Dodik, više nije ni de facto predsjednik Republike Srpske. Narodna skupština ovog entiteta izabrala je prvi put od svog postojanja vršioca dužnosti na njegovo mjesto. Iako je prije nekoliko dana ime Željke Cvijanović, aktuelne članice Predsjedništva Bosne i Hercegovine bilo u igri za preuzimanje funkcije entitetskog predsjednika do izbora zakazanih za novembar, neposredno prije sjednice donesena je odluka da to bude Ana Trišić Babić.

Savjetnica Milorada Dodika, kandidat za glavnog pregovarača BiH sa EU, ranije dogovorena sa koalicionim partnerima na nivou BiH, sada će se baviti i tehničkim pitanjima kada je riječ o funkcionisanju institucije predsjednika RS. „Nama je Milorad Dodik izabrani predsjednik, ali shvatite da postoji nešto što je politika i reakcija na situaciju“, branio je premijer RS Savo Minić, Dodika, kao i ostale odluke Narodne skupštine.

Poništavanje svega

Dakle, Narodna skupština izabrala je v.d. predsjednika RS, iako vladajuća većina „i dalje ne priznaje Kristijana Šmita kao visokog predstavnika, niti odluke Suda BiH“, pa je smisleno objašnjenje bilo teško izvući.

Poteze Narodne skupštine, koji će vjerovatno ostati zapamćeni kao najviši čin derogiranja i nipodaštavanja jedne zakonodavne institucije, branili su poslanici vladajuće koalicije, ali najviše Željka Cvijanović. Jer osim imenovanja vršioca dužnosti predsjednika, Narodna skupština poništila je sve zakone koji su usvojeni od 2023. godine, a koji su bili „bastion nacionalnih interesa“, kao i „jedini način da se Republika Srpska odbrani od Sarajeva“. Crvena linija, kako su to tvrdili Dodik i njegovi suborci.

„Odbrana“ je služila ne bi ili se pokušala oboriti odluka Suda BiH prije nekoliko godina, kojom je poljoprivredno zemljište, a time i imovina, dodijeljena državi kao jedinom titularu. Rezultat te odbrane na kraju su bile sankcije zvaničnicima RS. Za povlačenje ručne i posipanje pepelom svih odluka u zadnje tri godine, opravdanje je čak nađeno i u Americi.

„Ako u Americi poništavaju štetne posljedice Bajdenove ere, zašto mi to ne bismo mogli u BiH? Ako su postupci te administracije bili loši za američki narod, zašto da ne kažemo da su bili loši i za srpski narod“, napisala je Cvijanovićeva, na platformi Iks.

Za dvije nedjelje u EU

Ovim prestaju da važe i zakoni zbog kojih je Dodik i osuđen. Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH, Izborni zakon RS, Zakon o neprimjenjivanju Zakona i zabrani djelovanja vanustavnih institucija BiH, Zakon o dopuni Krivičnog zakonika RS i Zakon o VSTS, te onaj o nepokretnoj imovini.

Usvojen je i Zaključak o stavljanju van snage zaključaka u vezi sa Informacijom o urušavanju pravnog poretka u BiH kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji su usvojeni prošle godine, tokom postupka u Sudu BiH protiv Dodika.

U tim zaključcima kritikovano je djelovanje visokog predstavnika u BiH, tražilo se poništavanje zakona koje je nametnuo, a pravosudne institucije okarakterisane su kao neustavna kategorija. Tražilo se obustavljanje odlučivanja srpskih predstavnika u državnim institucijama, a ukoliko se ne uvaže zahtjevi iz RS, ni odluka o secesiji neće biti strana.

Od prijetnji je ostalo podvijanje repa i očekivanje da će se stranke Trojke u Sarajevu vratiti za pregovarački sto sa vladajućom koalicijom u RS. „Na pijaci se može naći više dostojanstva i više reda nego što je to pokazao najviši zakonodavni organ RS. Samo se čekao trenutak kada će se ovo ili nešto slično desiti. Nepoznanica je jedino bila u tome na koji način će se ta kapitulacija ovaplotiti“, kaže novinar iz Banjaluke Goran Dakić.

On smatra da će se malo šta mijenjati u logističkom smislu. „Milorad Dodik i dalje će vući sve konce, ali ovo je poruka i strancima i Trojci u Sarajevu, da ćemo od sada biti dobri i nećemo više praviti probleme. Još ako se u svemu tome desi ublažavanje sankcija političkom vrhu, za dvije nedjelje smo u EU“, ironičan je Dakić.

Modre grudi

Stavljanje ranije usvojenih zakona van snage predstavlja konačnu kapitulaciju aktuelne vlasti u RS, stav je opozicije. Posebno kada je riječ o zakonu o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti, a koji je Ustavni sud BiH ranije stavio van snage. Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić, kaže da je imovina sada prepuštena OHR-u.

„Time je završen poslednji čin Dodikove pogubne politike „modrih grudi“, odnosno politike da dok se narodu pričaju bajke o nezavisnosti i busa u prsa junačka, istovremeno se strancima u ruke predaju i poslednji elementi suverenosti Republike Srpske“, rekla je Trivićeva.

Za poslanika SDA Ramiza Salkića, poništavanje zakona je bespotreban posao, s obzirom da je Ustavni sud BiH sve te zakone već poništio.

„Ipak, za pohvaliti je ovu aktivnost da je Narodna skupština smogla snage da sama ukaže da ono što je radila u prethodno periodu pogrešan put i da će ubuduće ići ispravnijim putem“, rekao je Salkić, aludirajući da su upravo „stranci“ savjetovali da se ovakav poteze sprovede kroz Narodnu skupštinu.

Što se tiče nadležnosti v.d. predsjednika u odnosu na predsjednika RS, vršilac dužnosti ne može mijenjati ustav ili trajno kreirati politiku, ne donosi strateške dugoročne odluke i ne imenuje lica za obavljanje javnih funkcija. U nadležnosti su mu tehnička pitanja, poput potpisivanja zakona, zakazivanje sjednica NSRS, te održavanje kontinuiteta institucija.

