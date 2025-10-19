Erdoan odao počast Aliji Izetbegoviću povodom 22. godišnjice smrti: Velikom hrabrošću je branio prava i zakone svog naroda

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) u nedjelju je objavio prigodnu poruku povodom 22. godišnjice smrti Alije Izetbegovića, prvog predsjednika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine.

– Na 22. godišnjicu njegove smrti, s milosrđem i čežnjom se sjećam mudrog vođe Alije Izetbegovića, prvog predsjednika naše prijateljske i bratske Bosne i Hercegovine, koji je osvojio srca svojom plemenitošću, karakterom i uzornim stavom, koji je s velikom hrabrošću branio prava i zakone svog naroda – rekao je Erdogan na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.

Izetbegović je bio političar, pisac i pravnik. U Turskoj ga često oslovljavaju “kraljem mudrih” i općenito spada među najvažnije muslimanske mislioce prošlog stoljeća.

Na čelu BiH bio je u najtežem periodu njene recentne historije i to za vrijeme proglašenja nezavisnosti i agresije na BiH.

Na današnji dan prije 22 godine preminuo je Alija Izetbegović, jedan od najistaknutijih bosanskohercegovačkih političara u historiji.

Odluku o povlačenju iz Predsjedništva BiH saopćio je 6. juna 2000. godine. Najavio je da će se povući po isteku mandata na funkciji predsjedavajućeg Predsjedništva BiH 12. oktobra iste godine. Također, odbio se kandidirati na Trećem kongresu SDA 2001. godine te je proglašen počasnim predsjednikom stranke.

Facebook komentari