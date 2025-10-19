Visit Sarajevo – Uspješna promocija turizma na sajmu ITB Asia u Singapuru

Turistička zajednica Kantona Sarajevo sa turističkim agencijama Zoom Travel, Elegance Tours, Shams Travel Bosnia and Herzegovina i Holiday Bosnia učestvovala je na ovogodišnjem svjetskom turističkom sajmu – ITB Asia koji je važan za turističko tržište Bosne i Hercegovine jer otvara vrata jednom od najbrže rastućih i najperspektivnijih tržišta, azijsko-pacifičkom regionu.

Azijsko tržište

– Iskoristili smo priliku za povezivanje sa ključnim tour-operatorima i buyerima iz Azije, što otvara mogućnosti za dolazak većeg broja turista iz zemalja poput Kine, Južne Koreje, Malezije, Singapura, Indonezije, Indije i Japana – navodi se u saopćenju Visit Sarajevo.

Ocjenjuje se važnim učešće na ITB Asia za pozicioniranje BiH kao atraktivne evropske destinacije, posebno za halal turizam, prirodni i kulturni turizam, što su segmenti koji su izuzetno traženi kod azijskih turista.

Turistička promocija

Ovo je, ističe se, bila prilika za jačanje brenda Visit Sarajevo i ostalih destinacija iz BiH na globalnoj sceni kroz networking, B2B sastanke i zajedničke promotivne nastupe. Praćenje najnovijih trendova u turizmu – uključujući tehnologiju, održivi razvoj i digitalni marketing, vrlo je značajno za unapređenje domaće turističke ponude.

ITB Asia je platforma na kojoj BiH može da pokaže svoju autentičnost, raznolikost i gostoprimstvo pred globalnom publikom koja traži “neotkrivene” evropske destinacije. Na ovogodišnjem sajmu ITB Asia održanom u Singapuru, učestvovalo je više od 1.000 izlagača, sa više od 18.500 učesnika iz sektora MICE, Leisure i korporativnog turizma. Događaju je prisustvovalo oko 1.400 kupaca, a održano je više od 45.000 poslovnih sastanaka.

Facebook komentari