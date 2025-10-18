Građani Sarajeva više ne čekaju u redovima ispred Općinskog suda da bi dobili ZK izvadak

Ne tako davno građani Kantona Sarajevo suočavali su se sa velikim gužvama u Zemljišno-knjižnom odjeljenju (ZK) Općinskog suda u Sarajevu gdje su se obraćali za uslugu izdavanja ZK izvoda. Tim gužvama svakako je doprinosila i činjenica da su građani kopiju ZK izvoda morali lično donijeti i priložiti u MUP Kantona Sarajevo prilikom prijave i odjave prebivališta i boravišta.

Zahvaljujući saradnji MUP-a Kantona Sarajevo i Općinskog suda u Sarajevu, slike dugačkih redova ispred Zemljišnoknjižnog odjeljenja postale su prošlost.

Od 2023. godine MUP Kantona Sarajevo uspješno implementira projekat e-grunt zahvaljujući kojem građani više ne moraju lično donositi ZK izvod, već uposlenici Sektora za građanska stanja MUP-a KS, imaju mogućnost uvida, pretrage i štampe izvoda iz elektronske evidencije zemljišnih knjiga za nekretnine KS.

Prema zvaničnim podacima Uprave za građanska stanja i pravne poslove MUP-a Kantona Sarajevo, u toku 2024. godine, uposlenici sektora za građanska stanja elektronski su preuzeli 23.523 ZK izvoda, što u praksi znači da su građani pošteđeni 23.523 odlaska u ZK ured. Do sredine oktobra 2025.godine, izvršeno je elektronsko preuzimanje 17.200 ZK izvoda.

Konstantan je rast broja ZK izvoda koje uposlenici MUP-a KS elektronski preuzimaju i tako olakšavaju građanima. U 2023.godini kada je pokrenut projekat, taj broj je iznosio 12.054, da bi u 2024.godini porastao gotovo dvostruko.

Svakako, najveću korist ostvarili su građani koji više ne stoje u redovima ispred ZK ureda u svrhu preuzimanja ovog dokumenta radi prijave ili odjave prebivališta/boravišta, ali i administracija Općinskog suda koja je značajno rasterećena.

Kako je izjavio ministar unutrašnjih poslova Admir Katica, značajan je svaki projekat koji olakšava procedure za građane, te rasterećuje administraciju.

– E-grunt je projekat koji iz dana u dan pokazuje sve benefite za naše građane, ali i administraciju MUP-a KS i Općinskog suda. Administracija je značajno rasterećena, smanjena su čekanja, gužve i fizičko kretanje građana unutar institucija. Najveći uspjeh ovog projekta je da građani više ne stoje u redovima za uslugu – navodi se u saopćenju kabineta ministra MUP.a KS Admira Katice.

Ministar Katica je govorio i o drugim olakšicama za građane.

– Kao što je e-grunt značajan za građane, značajna je i usluga predavanja zahtjeva i preuzimanja pasoša po lokacijama u općinama Kantona Sarajevo. Ovu uslugu smo omogućili od 01.augusta ove godine, a već vidimo rezultate. U septembru je broj pasoša koje smo izdali bio viši od 4.000, a to je 30% više nego u septembru prošle godine. Pretpostavka je da građani više koriste ovu uslugu jer im je lakše na jednom mjestu, u blizini mjesta gdje žive, predati zahtjev i podići pasoš.

Ministar Katica je potvrdio i da se intenzivno radi na uspostavljanju sistema sa Agencijom za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine – IDDEEA za elektronsko izdavanje CIPS potvrda – navodi se u saopćenju.

