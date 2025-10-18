Dodik je kapitulirao, država je pobijedila! Niko dobronamjeran nema pravo bacati mu pojas za spasavanje!

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine (SDPBiH) saopćila je da današnja sjednica Narodne skupštine Republike Srpske predstavlja historijski događaj kapitulacije Milorada Dodika i secesionističke, proruske politike te da su država Bosna i Hercegovina i njene institucije dobile još jednu važnu bitku pokazavši da niko nije ni važniji ni jači od države.

– Najavljivali smo ovakav ishod i kada mnogi u njega nisu vjerovali. Na vrijeme smo i Dodiku, kada nas je zvao da razgovaramo o poštivanju državnih institucija, jasno poručili da jedini sa kojima on treba da razgovara su ljudi u Tužilaštvu i Sudu BiH i to na temu priznanja krivice. Tada su to neki nazivali neosnovanim populizmom koji će se završiti Dodikovim ostankom na funkciji. Ti isti će i danas objašnjavati da sve ovo nije toliko važno – navodi se u saopćenju.

Također se dodaje da su u SDP-u zajedno sa drugima, strpljivo i uporno radili i u Bosni i Hercegovni i na međunarodnoj sceni.

– Činili smo to dok su oni čija su usta puna Bosne i Hercegovine i „patriotizma“ u (ne)znanju pomagali Dodiku šireći defetizam i priželjkujući njegov ostanak na funkciji. To bi im valjda poslužilo kao navodni dokaz nesposobnosti svih onih koji su, za razliku od njih, imali hrabrosti krenuti u uklanjanje Dodika sa javnih funkcija.

Danas, kada je jasno u kojem smjeru ide ovaj proces i da je proruski secesionizam doživio žestoki poraz, pozivamo sve da se okupimo oko dobrih stvari za ljude ove države. Vrijeme je da sujete ostanu po strani i da radimo zajedno na promjenama koje građani očekuju od političara, naglašavaju iz SDP-a.

Stav SDP-a je da u ovoj situaciji niko dobronamjeran prema državi i građanima nema pravo Dodiku bacati pojas za spasavanje omogućavajući da SNSD dobije glavnog pregovarača sa EU ili na bilo koji drugi način.

– Ostajemo predani politici koja će stvari nazivati pravim imenom i istim očima posmatrati sve one koji napadaju državu i njene institucije, kao i one koji im u tome (ne)svjesno pomažu iz politikantskih razloga – navodise u saopćenju SDP-a BiH.

Facebook komentari