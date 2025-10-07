BiH i dalje zemlja porijekla, tranzita i krajnja destinacija: U devet mjeseci 41 žrtva trgovine ljudima, svi maloljetni

Bosna i Hercegovina je i dalje zemlja porijekla, tranzita i krajnje destinacije za žrtve trgovine ljudima. Potvrdila je to za „Dnevni avaz“ Stanislava Tanić, šefica Odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima u Ministarstvu sigurnosti BiH, povodom Evropskog dana trgovine ljudima koji se obilježava 18. oktobra. Prema njenim riječima, tokom prošle godine identifikovano je 37 potencijalih žrtava trgovine ljudima, dok je za prvih devet mjeseci ta brojka još viša.

Negativan trend

– Riječ je o 50 žrtava trgovine ljudima, a od tog broja je, čak, 41 osoba maloljetna, što je 82 posto, što znači da se taj negativan trend prema kojem u godišnjoj statistici djeca čine 50 posto, nažalost, nastavlja – kazala nam je Tanić.

Naglasila je da se od prošle godine pojavljuje svojevrsni preokret u statistikama, budući da su do sada među žrtavama trgovine ljudima dominirali državljani BiH.

Porast stranaca

– Prošle godine smo imali povećanje broja identifikovanih stranaca i taj trend je nastavljen i ove godine. Činjenica je, dakle, da i dalje dominiraju domaće žrtve, ali uglavnom je zabilježen porast stranaca u ukupnom broju – navela je Tanić.

Ukazala je da su žrtve trgovine ljudima podjednako i muškarci i žene. Osvrnuvši se na oblike eksploatisanja, Tanić je kazala da je i dalje najdominantnije prinudno prosjačenje, zatim seksualna eksploatacija, ali i, nažalost, rani ugovoreni dječiji brakovi kojima su podložni i dječaci i djevojčice.

Dječiji brakovi

Kada je riječ o ugovorenim dječijim brakovima, Tanić je podsjetila na to da je BiH ratifikovala i potpisala brojne evropske konvencije.

– Neprihvatljivo je da nam u današnjoj vladavini zakona i regulisanim propisima, nečija tradicija ili običajno pravo budu iznad zakona i svih tih konvencija – podvukla je Tanić.

Facebook komentari