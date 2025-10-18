Danas oblačno s povremenom kišom: Temperature i do 19 stepeni

Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 19 °C. U nedjelju, ipak, sunčano. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka.
Temperatura od 2 do 8, u Hercegovini do 12, a dnevna od 10 do 16, odnosno do 22 °C.
