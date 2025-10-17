Drama oko pregovarača sa EU

Priča o imenovanju glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom dobija novu dimenziju.

Ranije je postojao dogovor da to bude neko iz srpskog naroda i vodila se polemika oko imena, a sada je otvorena diskusija o tome ko ga uopće treba imenovati.

Dnevni red

Diskusija je pokrenuta tokom posjete predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen (von der Leyen) Bosni i Hercegovini, kada je ona naglasila da je za održavanje prve međuvladine konferencije potrebno da se imenuje glavni pregovarač i donesu dva pravosudna zakona.

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto (HDZ BiH) na istoj konferenciji za medije je rekla da je pripremila odluku o glavnom pregovaraču i da se čeka okončanje nekih proceduralnih stvari kako bi to bilo pušteno u proceduru.

Kasnije se saznalo da je riječ o prijedlogu da to bude Ana Trišić-Babić, koja je bila savjetnica Miloradu Dodiku dok je bio predsjednik RS.

Ipak, stranke dviju trojki, NES-a i Naprijed su na sjednici Predstavničkog doma PSBiH uputile prijedlog da ovaj dom bira pregovarača, a podršku je dala i SDA, sve s ciljem da bi se zaobišao SNSD u donošenju ove odluke.

Ipak, pred glasanje o dnevnom redu zastupnik SDA iz RS Edin Ramić je otišao na jedno televizijsko gostovanje, pa nije bilo dovoljno glasova iz RS da bi odluka prošla, te se Ramić našao na meti žestokih kritika stranaka Trojke.

Vanjska politika

Interesantno je da je Demokratska fronta bila protiv ovog prijedloga, a jučer smo mogli saznati i zbog čega – oni zastupaju mišljenje da je ovo pitanje vanjske politike, gdje odluke donosi isključivo Predsjedništvo BiH. Tako da smo svjedočili „ratovima saopćenjima“.

Poslali smo upite Delegaciji Evropske unije u BiH i direktorici Direkcije za evropske integracije o tome ko bi trebao izabrati glavnog pregovarača, no do zaključenja ovog broja nismo dobili odgovore.

Šta kaže Ustav

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić je kratko za “Dnevni avaz” poručio da je Član V tačka 3. Ustava BiH jasan i nedvosmislen. Naime, riječ o stavki Ustava BiH u kojoj su pobrojane nadležnosti Predsjedništva BiH, a upravo prva se tiče vođenja vanjske politike Bosne i Hercegovine.

Haris Plakalo, generalni sekretar Evropskog pokreta u BiH, smatra da je imenovanje glavnog pregovarača posao za Vijeće ministara BiH.

– Evropske integracije su u okviru Ministarstva vanjskih poslova. Predsjedništvo BiH je nadležno za vođenje vanjske politike, ali smatram da je dovoljno da Vijeće ministara imenuje glavnog pregovarača, jer je ovo tehnička i operativna stvar. Direktora Direkcije za evropske integracije imenuje Vijeće ministara BiH, ne vidim zašto ne bi i glavnog pregovarača – rekao je Plakalo.

Dodaje da ne vidi zašto je nužno i da to ide u Parlamentarnu skupštinu BiH.

– Vjerovatno će se odužiti to, jer ulazimo u prebacivanje ingerencija, ne vjerujem da će to uskoro biti riješeno ako se nastavi s ovakvim tematikama. Do prije dva dana to nije bio problem, bilo je pitanje samo imenovanja, a sada pričamo o tome ko će ga imenovati. Bez glavnog pregovarača i zakona o sudovima i VSTV-u nema međuvladine konferencije s EU, to su isti uslovi iz marta 2024. godine – naglasio je Plakalo.

Slaven Kovačević, savjetnik predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića, za “Avaz” kaže da je sasvim jasno da je imenovanje glavnog pregovarača nadležnost Predsjedništva BiH.

– To je ustavna nadležnost Predsjedništva BiH. Dakle, ne govorimo o imenima, tu nema još nikakvog dogovora, nego samo o tome da je to nadležnost Predsjedništva BiH i da je to propisano Ustavom BiH. Zašto Trojka želi da izuzme nadležnost Predsjedništva, zašto to žele pojedini ministri, ne znam – kaže Kovačević za “Avaz”.

Najavio je podnošenje apelacije Ustavnom sudu BiH u slučaju da Parlamentarna skupština BiH ili Vijeće ministara BiH imenuju glavnog pregovarača.

