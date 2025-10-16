Kako su se mijenjale cijene u proteklih pet godina: Kilogram kafe 2020. godine koštao 13 KM, a sada gotovo 30 KM!

Troškovi četveročlane porodice, i to oni minimalni, u proteklom mjesecu su iznosili 3.431,60 KM.

Izračunali su to u Savezu samostalnih sindikata (SSS) BiH, a prema tim podacima, najveća stavka u potrošačkoj korpi je prehrana u iznosu od 1.434,40 KM.

Prosječna plaća

Minimalna plaća je 1.000 KM, a prosječna isplaćena u FBiH je 1.628 KM. Pokrivenost sindikalne potrošačke korpe prosječnom plaćom je 47,44 posto, a minimalnom 29,14 posto.

Prilikom izrade Sindikalne potrošačke korpe u obzir je uzeta prosječna plaća isplaćena u Federaciji BiH, te minimalni troškovi života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, od kojih je jedno u srednjoškolskom, a drugo u uzrastu osnovca.

Međutim, koliko se u pet godina promijenio odnos plaća i cijena u BiH ilustruje podatak da je potrošačka korpa za septembar 2020. godine iznosila 1.930,22 KM. Tako je iznos potrošačke korpe u prošlom mjesecu za, čak, 1.501,38 KM viši u odnosu na septembar 2020. godine.

Te godine na prehranu se izdvajalo „samo“ 818,30 KM.

Kilogram junetine

Koliko su rasle cijene hrane u tih pet godina ilustruje podatak da je prosječna cijena kilograma junetine tada koštala 13,3 KM, a sada, kako je objavljeno na stranicama Agencije za statistiku BiH 24,7 KM.

Kilogram maslaca u prosjeku sada košta 33,6 KM, a u istom periodu 2020. godine ta cijena je bila 22,1 KM. Kilogram mljevene kafe, prema zadnjim podacima Agencije, odnosno prosječna cijena tog proizvoda iznosi 29,3 KM, a u avgustu 2020. godine 13,1 KM!

Muško šišanje

Prema istom izvoru, prosječna cijena porcije šnicle je prije pet godina koštala 13,9 KM, a sada 20,2 KM. Muško šišanje je prije pet godina koštalo 6,1 KM u prosjeku, a sada 12,4 KM.

Facebook komentari