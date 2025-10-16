Novi sistem ulaska u EU: Koliko je produženo vrijeme čekanja na graničnim prijelazima?

Trenutno se taj sistem na graničnim prijelazima Hrvatske koristi četiri sata dnevno. Ekipa BHRT-a bila je na graničnom prijelazu Izačić.

Na graničnom prijelazu Izačić uobičajena slika. Vozila čekaju prelazak granice, kolone su evidentne, posebno u vremenu kada hrvatski granični službenici primjenjuju novi sistem ulaska u Hrvatsku, a prema novim evropskim pravilima. Građani različito reaguju.

Kako navode iz Policijske uprave Ličko-senjske, od kada je 12. oktobra počela primjena novog sistema, zadovoljni su situacijom. Postupak uzimanja otisaka prstiju i skeniranja lica traje vrlo kratko.

“Produženje u odnosu na ovo prije, par sekundi više. Znači imamo slikanje, koje može biti mobilno, može izlazak van iz vozila i otisak prsta koje traje trenutno deset sekudi duže i to je to”, navodi Mladen Matovinović, voditelj službe za državnu granicu PU Ličko-senjske.

Uprkos gužvama očekuje se da će se situacija vremenom normalizirati, kako sve više građana BiH bude evidentirano u sistemu.

“Službenici koji tu rade su prošli sve obuke, ali uvijek ima novih primjera, puno toga novog… Radimo na tome, niko neće biti zakinut i nastojimo da udovoljimo svim zakonom predviđenim uvjetima za ulazak u RH odnosno EU”, kaže Matovinović.

Vijeće ministara BiH upoznalo se sa početkom primjene novog pravila kroz informaciju koju je pripremilo Ministarstvo sigurnosti. O gužvama, poteškoćama vozača, prijevoznika nije se govorilo, osim da će Ministarstvo sigurnosti BiH u narednom periodu raditi informativne kampanje putem medija, letaka i plakata na granicama kako bi se građani bolje upoznali s procedurama.

Iz Granične policije BiH saopćili su da su na usluzi građanima za sve potrebne informacije. Podsjećaju i na postojanje mobilne aplikacije koju je razvila Evropska agencija za graničnu i obalnu stražu s ciljem podrške državama članica Evropske unije u implementaciji primjene novog sistema ulaska Evropske unije i olakšavanju graničnih provjera za putnike, prenosi Radiosarajevo.

