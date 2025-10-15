Špago kritikovao Konakovića, Heleza i Fortu: Očito da nisu učestvovali u izradi Reformske agende

Zastupnik SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Šerif Špago izrazio je sumnju da su ministri u Vijeću ministara BiH iz redova Trojke uopšte znali za sadržaj Reformske agende.

– Nismo mi delegirali radni tim, mi iz SDA smo tražili da ne bude onakav. Slažem se da neke ministre, uglavnom one iz Trojke, a i one iz SNSD-a otkako su “pometeni bagerom”, ne viđamo. Ove iz Trojke ne znam da li smo vidjeli jednom ili dva puta od formiranja Vijeća ministara, vidimo ih samo na društvenim mrežama, gdje bi trebali biti upoznati sa svim odlukama. Mnoge stavke iz Reformske agende će doći u Parlament, a mi nemamo osnovne informacije, mi saznajemo na transparentan način njen sadržaj. Ovo je pokazalo da ministri iz Trojke vjerovatno nisu učestvovali u izradi Reformske agende, jer da su učestvovali neke stvari bi bile drugačije – rekao je Špago.

Kazao je da ovo pokazuje da sve procese na državnom nivou ode HDZ i SNSD.

Podsjećamo, u Vijeću ministara BiH iz redova Trojke sjede Elmedin Konaković (NiP), Zukan Helez (SDP) i Edin Forto (NS).

