CIK nudi posao: Otvoreno 218 pozicija – od rukovodećih i nadzornih do tehničke i logističke podrške

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je javni poziv za angažiranje 218 izvršilaca koji će raditi u Glavnom centru za brojanje u okviru priprema i provođenja prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske 2025. godine. U oglasu su obuhvaćene različite pozicije – od rukovodećih i nadzornih funkcija do tehničke i logističke podrške.

Prema podacima CIK-a, najveći broj mjesta odnosi se na referente za brojanje glasova i praćenje aktivnosti (72 izvršioca) te službenike za unos i verifikaciju podataka (39 izvršilaca). Također, traže se i šefovi smjena (4 izvršioca), vođe timova (18 izvršilaca), nadzornici radne grupe u odjelu – 24 izvršioca.

Osim toga, otvorena su i radna mjesta za asistente, tehničku podršku, administrativne asistente-vozače, referente za arhiviranje, kontrolu, sortiranje, održavanje higijene i druge pozicije. Kompletnu listu i uslove možete pogledati na ovom linku.

Rad Centra planiran je da počne 23. novembra, na dan izbora, i trajat će do potvrđivanja konačnih izbornih rezultata. Aktivnosti će se odvijati u tri smjene, kako bi se osigurala neprekidna obrada i provjera biračkog materijala.

Kandidati moraju biti državljani Bosne i Hercegovine, imati najmanje 18 godina i ne smiju imati pravosnažne krivične presude. Detaljni uslovi i uputstva za prijavu dostupni su na zvaničnoj web-stranici CIK-a.

