Odgođeno suđenje za prijetnje sutkinji Seni Uzunović

Suđenje Ljubanu Vukoviću, optuženom za ometanja rada pravosuđa, odnosno prijetnje sutkinji Suda Bosne i Hercegovine Seni Uzunović, odgođeno je zbog prigovora Odbrane na nadležnost ovog suda.

Advokat Slobodan Perić je prigovor uložio zbog sumnje u nepristranost Državnog suda.

– Odbrana ima prigovor na nadležnost Suda jer postoji razlog za nepristranost, jer je oštećena u ovom predmetu sudija ovog suda – kazao je Perić i dodao da je oštećena i inicirala ovaj postupak.

Saglasan s prigovorom

Optuženi Vuković je saglasan sa ovim prigovorom.

Tužiteljica Suada Pašić smatra da je prigovor neosnovan te da ne postoje razlozi za izuzeće.

Sud je naložio braniocu da u roku od tri dana dostavi pisani zahtjev, nakon čega će se donijeti konačna odluka.

Vuković je optužen da je s Markom Plavšićem 25. februara 2025. godine u Banjoj Luci, neposredno pred datum izricanja presude u predmetu “Milorad Dodik i ostali”, s ciljem zastrašivanja, putem društvene mreže TikTok u javno dostupnom videozapisu upućivao prijetnje sutkinji Suda BiH Seni Uzunović, kako bi je spriječili u vršenju službenih radnji rukovođenja glavnim pretresom u fazi javnog izricanja i objavljivanja presude u krivičnom predmetu koji se vodi pred Sudom BiH.

Razdvojeni predmeti

Vukovićev predmet je ranije razdvojen u odnosu na Plavšića, koji je nakon sporazuma o priznanju krivice osuđen na godinu dana zatvora.

Dodik je pred Sudom BiH osuđen na godinu zatvora zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika, kao i na zabranu obavljanja političke funkcije. Njemu je odlukom Centralne izborne komisije prestao mandat predsjednika RS-a.

