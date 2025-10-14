Objavljena prognoza do 28. oktobra: Kakvo nas vrijeme očekuje u naredne dvije sedmice?

Tmurno, pretežno oblačno i svježe preovladavaće narednih dana u Bosni. U utorak u centralnim područjima zemlje može pasti pokoja kap kiše. Kiša u Bosni je moguća i pred kraj radne sedmice. U centralnim područjima uz riječne tokove i u kotlinama u jutarnjim satima izgledna je magla ili niska oblačnost. Na jugu zemlje stabilnije uz više sunčanih intervala.

Minimalne temperature zraka varirat će uglavnom između 4°C i 9°C u Bosni do 13°C u Hercegovini. Najviše dnevne temperature između 12°C i 18°C, u Hercegovini do 23°C.

Toplije i nestabilno vrijeme sa kišom prema raspoloživim prognoznim modelima prognozira se tokom sljedeće sedmice. Više padavina moguće je na jugu i jugozapadu zemlje.

Jutarnje temperature variraće između 7°C i 12°C u Bosni do 15°C na jugu Hercegovine. Maksimalne temperature između 13°C i 20°C u Bosni do 24°C u Hercegovini, prenosi Radiosarajevo.

