Dino Merlin rasplakao prisutne govorom o Halidu: “Smijali smo se da prevarimo bol i smrt”

“Draga porodico, prijatelji. Riječi su riječi, ali slike i osjećaji govore više. Podijelit ću s vama neke slike kada sam posljednji put vidio Halida”, kazao je na početku obraćanja Dino Merlin.

“Topla soba, oktobarska noć. Drijemao je i kroz san mu se s usana omakla psovka kada smo ga okretali na bok. Nasmijali smo se. Pričao sam mu Sidranove i Gljivine fore. Opet smo se smijali. Smijali, da ne bismo plakali. Da prevarimo bol. Da prevarimo smrt. Donio sam mu čokoladu, “Merci”. Merci, Halide”, nastavio je Merlin.

Prisjetio se kako mu je milovao kosu, ruke i stopala.

“Milovao sam mu kosu, ruke i stopala. Čiste bijele priglavke. Halidove priglavke. Kakav je to minimalizam. Nešto tako jednostavno, tako posebno. Tako potrebno, kao brašno, kao papi, kao sol. Kao naš Halid”.

“Putuj bijela ptica u dženetski vinograd. Mnogo će vode Bosnom proteći dok se takva duša rodi. Mnogo će vode Bosnom proteći do tada. Gdje god da si, voljen da si”, zaključio je Merlin u govoru, prenosi N1.

