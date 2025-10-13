Saša Matić: “Ne daj Bože da je opet počeo rat, jedini Halid Bešlić je mogao da ga zaustavi”

Pred konferenciju Matić je kazao: “Halid Bešlić je bio jedan od najboljih ljudi koje sam ja upoznao, vrhunski umjetnik. Koliko je bio veliki kao umjetnik, još veći je bio kao čovjek. To je jedna gromada bila u svakom smislu”.

Opisao je i kako je izgledao njegov posljednji razgovor s Halidom: “Posljednji razgovor je bio telefonski prije jedno 15-ak dana, ja sam dobio informaciju da nije dobro i kažem: ‘Okrenut ću, pa ako se javi, javi. Da ga ne uznemiravam’. Na drugo zvono je podigao slušalicu i rekao: ‘E moj Sale’. I ja kažem: ‘Halkane, šta ima?’ i on kaže ‘Je…a, evo me u bolnici’. To je tako rekao, kao da je rekao: ‘Evo me u kafani’. Pitam kakva je situacija, a on kaže: ‘Bit će dobro’. Ja sam istinski vjerovao da će biti dobro”.

“Znate kako, ja sam uvijek težio ka tome i uvijek volio da smo svi složni i da nema tih podjela. Prvenstveno mi umjetnici nemamo pravo da budemo opredijeljeni, mi kao naša branša, a to isto preporučujem i narodu – da smo svi jednaki jer ja sam juče rekao: ‘Ne daj Bože da je opet počeo rat prije godinu dana, jedini Halid Bešlić je mogao da ga zaustavi'”, poručio je.

Komemoracija Halidu Bešliću počinje u 11 sati, a na Pozorišnom trgu Susan Sontag postavljeni su LED ekrani putem kojih će građani koji ne uspiju ući u pozorište moći pratiti komemoraciju.

U 13:30 je dženaza u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 15 sati ukop na Barama. Očekuje se više od 30.000 ljudi, a najvjerovatnije će ovaj broj biti znatno veći jer pristižu ljudi iz regiona, ali i svijeta, prenosi Klix.

