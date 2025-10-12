Otpao dio fasade pored bine u Sarajevu gdje se trebaju okupiti građani u čast Halida Bešlića

Kod Vječne vatre u Sarajevu gdje je planirano održavanje skupa u čast smrti bh. pjevača Halida Bešlića jutros je postavljena bina, a pored nje je pao dio fasade zgrade.

Na svu sreću niko nije povrijeđen. Ovo nije prvi put da se obrušavanje fasade događaja na ovome mjestu. Ovo je veoma zabrinjavajuće, a postavlja se pitanje šta rade nadležni.



Ekipa „Avaza“ snimila je situaciju s terena.

Nadležni bi trebali reagovati pod hitno. Građanima Sarajeva poznato je da ova ulica nije jedina gdje se fasada obrušava, pa je ranije bilo zabilježeno i da su se fasade obrušile u Ferhadiji, na Marin dvoru, u Titovoj ulici, u ulici Zelenih beretki i drugo. Okupljanje na ovom mjestu planirano je za danas s početkom u 17 sati.



Podsjećamo, osim u Sarajevu u čast Halidu Bešliću bit će upriličena okupljanja i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Od legende narodne muzike oprostit će se njegovi poštovaoci u skoro 100 gradova i to s početkom u 17 sati u većini mjesta.

Podsjetimo, danas u 12 sati održano je okupljanje kod Knežak izvora, kojeg je Bešlić opjevao u svojoj pjesmi “Romanija”.

Facebook komentari