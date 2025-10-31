Stigla vijest iz Suda BiH koja će se itekako svidjeti Miloradu Dodiku

Sud Bosne i Hercegovine uputio je saopćenje za javnost nakon što je Apelacioni odjel Suda BiH odbio žalbu lidera stranke Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića, koju je uputio jer je Centralna izborna komisija BiH ovjerila kandidaturu SNSD-a koju je potpisao Milorad Dodik, za prijevremene izbore za predsjednika manjeg bh. entiteta RS.

Podsjetimo, Vukanović je smatrao da Dodik ne može potpisati kandidaturu jer je pravomoćno osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja u predmetu koji se vodio protiv njega zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika.

– Usljed povećanog interesa javnosti, a u cilju pravovremnog i objektivnog informisanja, Sud Bosne i Hercegovine nalazi za cjelishodno izdati sljedeće saopćenje:

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je dana 10.10.2025. godine, na nejavnoj sjednici, a u zakonskom roku, donijelo i otpremilo rješenje, kojim je odbijena, kao neosnovana žalba političkog subjekta “Za pravdu i red – Lista Nebojša Vukanović” sa sjedištem u Trebinju.

Istovremeno, Sud Bosne i Hercegovine napominje da predmetna odluka po izbornoj žalbi predstavlja odgovor na trenutno faktičko stanje prema kojem osuđeni Milorad Dodik ima svojstvo predsjednika političke stranke koju predstavlja, sve dok je u svojstvu lica ovlaštenog za zastupanje citiranog političkog subjekta, upisan u sudski registar.

Međutim, kako je već u ranijim saopćenjima Suda BiH više puta naznačeno, prema osuđenom Miloradu Dodiku na snazi je mjera sigurnosti po pravosnažnoj presudi, pri čemu su konsekventno tome nastupile i određene pravne posljedice osude, a o kojim je Sud Bosne i Hercegovine blagovremeno obavijestio CIK BiH, dana 01.08.2025. godine, dostavljajući prvostepenu presudu Suda BiH, broj: S1 2 K 046070 23 K od 26.02.2025. godine i drugostepenu presudu Apelacionog vijeca Suda BiH, broj: S1 2 K 046070 23 Kž od 12.06.2025. godine, na izvršenje i evidentiranje nadležnom organu za regulaciju i nadzor izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, kako u pogledu izrečene mjere sigurnosti zabrane vršenja dužnosti predsjednika Republike Srpske, tako i u pogledu pravnih posljedica osude koje nastupaju po sili Zakona, po pravosnažnosti odluke, s obzirom na činjenicu da je osuđeni Milorad Dodik, pored funkcije predsjednika Republike Srpske, i predsjednik političkog subjekta – Saveza Nezavisnih Socijaldemokrata (SNSD)”, piše u saopćenju Suda BiH.

