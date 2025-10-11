Znanost ne stvara heroje i svece, to čini legenda. Povijest bez legende je izgubljeno vrijeme… Bog mu dao vječni život!

U vremenu podjela, Halid Bešlić je bio ono što je rijetko – zajednički imenilac. Profesor filozofije i teologije na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu fra Mile Babić prisjeća se Bešlića ne samo kao izvanrednog pjevača, već prije svega kao autentičnog i toplog čovjeka čija je ljudskost ostavila dubok trag.
– Halida Bešlića sam doživljavao kao izvrsnog pjevača, ali još više kao izvrsnog čovjeka. On je bio autentičan čovjek i sam je volio da ga više pamtimo kao čovjeka nego kao pjevača. On se u svom životu držao zlatnog pravila morala koje glasi: Čini drugome ono što želiš sebi – ističe profesor Babić u izjavi za Fenu.
Za njega Halid nije bio samo prepoznatljiv po glasu i pjesmi, već po nečemu mnogo dubljem, po toplini koju je nosio kao čovjek koji je živio moralne vrijednosti, a ne samo pjevao o njima. Nije ostavljao utisak zvijezde, već prijatelja, nekoga ko je srcem bio jednak svakome, bez obzira na to ko je i odakle dolazio.
– Njemu nisam mogao reći vi nego jednostavno ti. To je ta njegova jednostavnost koja povezuje ljude. Pogađala ga je patnja drugih ljudi i zato je dijelio kapom i šakom. Nije samo prakticirao bezuvjetne moralne zapovijedi, nego se odlikovao i onim što čini bit naših abrahamskih religija, a to je ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu, a to znači prema svakome čovjeku kojega susrećeš bez obzira na njegovu bilo koju pripadnost – objašnjava Babić, ističući da je poznati pjevač živio upravo one vrijednosti koje propovijedaju vjera i ljudskost.
U Halidovim pjesmama ljudi su prepoznavali vlastite priče, tuge, radosti i nade – istine koje su univerzalne i koje nadilaze sve razlike. Fra Mile Babić ističe upravo tu njegovu sposobnost da kroz muziku dotakne ono zajedničko svima nama.
– Pjevao je o dubokim istinama života na suvremen način. Veliki njemački filozof Karl Jaspers, koji je pisao o velikim svjetskim religijama, civilizacijama i kulturama, govorio je da je istina ono što nas povezuje. Ta duboka istina glasi da smo svi mi najprije ljudi, pa tek onda pripadnici ovoga ili onoga. Svaki je čovjek original, ne postoje dva ista čovjeka. Originalan pristup drugima usrećuje ljude – naglašava profesor.
Prisjećajući se ličnih trenutaka s Bešlićem, profesor filozofije i teologije dijeli sjećanje koje oslikava njegovu skromnost, bliskost s ljudima i njegovu nesebičnu ljubav prema onima oko sebe. Za fra Mileta, Halid nije bio samo umjetnik, već i živa legenda čije se postojanje pamti i prenosi dalje.
– Sjećam se jednoga rođendana na kojem je on bio. Morao je poći kući i dok je silazio niz stepenice na zahtjev mnogih prisutnih otpjevao je pet-šest pjesama. Njegova ljubav je bila velikodušna i sve je podnosila. Radujem se neizmjerno da su to njegovo čovjekoljublje istaknuli svi oni koji ga poznaju. On je postao legenda. Riječ legenda znači ono što treba čitati, a treba čitati ono što su učinili veliki ljudi. Znanost ne stvara heroje i svece, a to čini legenda. Povijest bez legende je izgubljeno vrijeme. Ljudi su ga dubinski doživjeli i na svoj način o njemu stvaralački govore. Bog mu dao vječni život – kazao je franjevac, izrazivši nadu da će Halidova dobrota i jednostavnost pronaći mir u vječnosti.