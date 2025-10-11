Grad u BiH je jedino mjesto u Evropi gdje je dozvoljeno zabranjeno jelo

Vjerovatno jedino mjesto u Evropi gdje se ova hrana i dalje otvoreno izlažu u restoranima i nalaze na jelovnicima, jedanaest godina nakon što je vlast u HNK zabranila njeno sakupljanje.

Sakupljanje prstaca zabranjeno je u Bosni i Hercegovini i diljem Evropske unije zbog štete koju uzrokuje postupak vađenja koji uključuje razbijanje stijena na morskom dnu.

Dok bi ronilac u Hrvatskoj ili na drugoj strani Jadrana u Italiji vjerojatno bio uhapšen i kažnjen, on slobodno obavlja svoj posao uz obalu Neuma, siguran u spoznaji da ga niko ne nadzire, piše portal Balkans Insight.

Neum je vjerovatno jedino mjesto u Evropi gdje se prstaci i dalje otvoreno izlažu u restoranima i nalaze na jelovnicima, jedanaest godina nakon što je vlast u Hercegovačko-neretvanskom kantonu zabranila njihovo sakupljanje, posjedovanje i trgovinu.

Zakon predviđa kazne za fizičke osobe u rasponu od 150 do 510 eura, te do 7.600 eura za pravne osobe, ali ronilac zna da ga vjerovatno nikada neće uhvatiti.

Tokom trosatnog ronjenja može sakupiti pet do šest kilograma prstaca, koje prodaje restoranima po cijeni između 125 i 150 eura. U „dobrom danu“ može se izroniti i do 10 kilograma.

– Nas pet-šest izvlači te školjke u Neumu i svako od nas brine o različitim restoranima u Neumu i gradovima u unutrašnjosti – rekao je jedan ronilac, govoreći pod uslovom anonimnosti. “Tokom ljeta”, kaže, roni “svaka tri do četiri dana”.

– Mislim da ih ljudi vole upravo zato što su svugdje zabranjeni – dodao je.

“Da bi ih se izvadilo, da bi se izvadili iz kamena, kamen se mora razbiti, a time se uništava supstrat u kojem se nalaze, što potom uništava cijeli ekosistem”, rekao je Nikša Glavić, morski biolog s Instituta za more i priobalje Univerziteta u Dubrovniku.

– Kada uništite supstrat radi sakupljanja prstaca, uništavate i stanište drugih vrsta, poput algi, dijatomeja i nekih drugih beskralježnjaka – rekao je Glavić za BIRN. “S druge strane, narušavate i životne cikluse drugih vrsta koje žive u stijeni, poput beskralježnjaka, riba i hobotnica koje se u njoj skrivaju”.

– U suštini, rušite nekretninu, da se tako izrazim – dodao je biolog.

