Bingo donirao 400.000 KM za izgradnju prve sigurne kuće u Trebinju

Bingo Group, najveća domaća kompanija u Bosni i Hercegovini, potpisala je danas ugovor o donaciji u iznosu od 400.000 KM za izgradnju prve sigurne kuće u Trebinju, koja će pružati utočište ženama i djeci žrtvama porodičnog nasilja s područja Istočne Hercegovine.

Ugovor su potpisali Ljiljana Kunosić, generalna direktorica Bingo Group, i Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.

„Današnjom donacijom za izgradnju prve sigurne kuće u Trebinju ispunili smo naše obećanje koje smo dali početkom godine. Obećanje da ćemo izdvojiti milion KM za podršku sigurnim kućama širom BiH. Izgradnja prve sigurne kuće u Istočnoj Hercegovini od ključne je važnosti za žene iz ove regije koji do sada nisu imali pristup adekvatnoj podršci. Bingo Group je najveći poslodavac u zemlji, a 2/3 zaposlenih čine upravo žene. Zato osjećamo odgovornost da doprinosimo sigurnijem i pravednijem društvu za sve žene u BiH, a ova donacija je konkretan korak u tom pravcu,“ istakla je Ljiljana Kunosić.

Ova donacija predstavlja nastavak inicijative „Vrijeme je da stanemo“, u okviru koje je kompanija uspostavila i internu proceduru preferencijalnog zapošljavanja žena žrtava nasilja, čime doprinosi njihovom dugoročnom osnaživanju i ekonomskoj nezavisnosti.

Bingo je martu ove godine izdvojio 600.000 KM za podršku osam sigurnih kuća širom Bosne i Hercegovine. Sa današnjom donacijom, ukupna sredstva koja je Bingo Group uložio u borbu protiv nasilja nad ženama iznose 1.000.000 KM – što je ujedno i najveća donacija jedne domaće kompanije u ovoj oblasti u BiH.

„Riječ je o značajnoj donaciji kompanije Bingo, koja ovim gestom potvrđuje visok stepen društvene odgovornosti i spremnosti da aktivno učestvuje u društveno odgovornim projektima sa lokalnim zajednicama. Grad Trebinje izražava zahvalnost predstavnicima Binga i vjerujemo da ćemo zajedničkim snagama pružiti adekvatnu podršku licima kojima je potrebna zaštita,” izjavio je Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.

UN Women u BiH pruža podršku izgradnji prve sigurne kuće u Trebinju, kroz mobilizaciju finansijskih sredstava, ali i facilitaciju cjelokupnog procesa realizacije projekta.

„UN Women pozdravlja odluku kompanije Bingo da podrži izgradnju prve sigurne kuće u Trebinju. Ova donacija pokazuje kako liderstvo privatnog sektora može značajno doprinijeti borbi protiv nasilja nad ženama. Zahvalni smo Gradu Trebinju, Vladi Austrije, Vienna Insurance Group i partnerima čija podrška čini ovu uslugu mogućom. Sigurne kuće nisu samo utočište, već i temelj za oporavak i nadu, a UN Women ostaje posvećen saradnji s institucijama, privatnim sektorom i civilnim društvom kako bi svaka žena imala zaštitu i podršku koju zaslužuje,“ izjavila je Jo-Ann Bishop, predstavnica UN Women u BiH.

Sigurne kuće širom BiH pružaju utočište i sveobuhvatnu podršku ženama i djeci koji su preživjeli nasilje – uključujući siguran smještaj, psihološku i pravnu pomoć, kao i podršku u procesu osamostaljivanja.

Bingo će nastaviti ulagati u projekte koji doprinose sigurnosti i osnaživanju žena, kao, s ciljem da se kroz dugoročna partnerstva stvore sistemska i održiva rješenja u zaštiti žena.

