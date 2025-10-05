Energoinvest ulazi u sistem javnih nabavki, cilj je potpuna transparentnost i borba protiv korupcije

Kompanija Energoinvest d.d. Sarajevo ulazi u sistem javnih nabavki, čime potvrđuje svoju opredijeljenost potpunom poštivanju zakonskih propisa i jačanju transparentnosti u poslovanju. Ova odluka, donesena uz blisku saradnju Uprave i Nadzornog odbora kompanije, te uz podršku Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, predstavlja značajan iskorak u jačanju integriteta i odgovornosti u radu jednog od najvažnijih energetskih subjekata u zemlji.

– Uvođenje Energoinvesta u sistem javnih nabavki predstavlja ozbiljan korak ka povjerenju u pravnu državu, povjerenje u institucije, povjerenje u sistem. Mi u Agenciji za javne nabavke smo se, realno, iznenadili kad smo dobili poziv od direktora Ustamujića sa željom i namjerom da uđe u sistem javnih nabavki. U vremenu u kojem se brojni subjekti distanciraju od Zakona o javnim nabavkama, gdje na određeni način imate teze da je zakon teret za poslovanje, imate situaciju u kojoj vam se neko javi i kaže ja želim da budem dio sistema. Po meni je to savršen odgovor na pitanje da li Energoinvest želi da posluje transparentno u skladu sa zakonom. Pogotovo je ovo ozbiljna poruka našim međunarodnim partnerima u kontekstu energetskih projekata, posebno plinske, južne interkonekcije i jedan signal da je Energoinvest izuzetno kredibilan saradnik za međunarodne projekte – istakao je Tarik Rahić, direktor Agencije za javne nabavke BiH.

Po dolasku nove Uprave u kompaniju Energoinvest zatečeno je stanje koje je zahtijevalo hitne mjere konsolidacije poslovanja. Uočeni su brojni propusti, od finansijskih izvještaja koji nisu odražavali stvarno stanje rashoda, do ugovora za koje je utvrđeno da su potencijalno štetni po kompaniju, a u vezi s kojima su podnesene odgovarajuće krivične prijave nadležnim organima. O namjerama i nedostatku transparentnosti najbolje govori to da je ukinut odjel interne revizije, kao ključnog mehanizma kontrole poslovanja, a koji čak ni nakon preporuka Ureda za reviziju institucija FBiH nikada nije uspostavljen. Iste preporuke odnosile su se i na uvođenje u sistem javnih nabavki, ali ni to nije tretirano.

– Kada smo preuzeli rukovođenje Energoinvestom rekli smo da ćemo slati poruku pokreta koji pravi promjene i izmjene u ovom društvu. Vraćanje povjerenja i rad sa institucijama je jedan od tih koraka. Drago nam je da predstavljamo kuriozitet, da smo prvi i simpatično je da su u Agenciji za javne nabavke iznenađeni, ali isto tako obradovani smo da možemo dati dodatnu energiju i ohrabriti ljude koji rade u našim institucijama da rade časno, pravedno kao što radi direktor Rahić – istaknuo je Mirza Ustamujić, direktor Energoinvesta.

Ulaskom u sistem javnih nabavki, Energoinvest i Agencija za javne nabavke BiH zajednički šalju snažnu poruku da su transparentnost, zakonitost i borba protiv korupcije temelj dugoročnog i odgovornog razvoja energetskog sektora u Bosni i Hercegovini.

