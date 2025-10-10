Oglasio se BH Meteo: Iduće sedmice i hladnije od prosjeka

Iako će oktobar pokazati svoju pitomiju stranu, građani ipak ne mogu računati na Miholjsko ljeto kakvo su navikli prethodnih godina.

“Nakon ‘turbulente’ prve dekade oktobra, naredni period donosi stabilnije vremenske prilike. Oktobar će pokazati i svoju ‘pitomiju’ stranu, ali temperature ostaju u okvirima prosjeka, iduće sedmice i hladnije od prosjeka uz nastavak jesenjih temperatura.

Sve češće jutarnje magle ali i lokalna pojava mraza od iduće sedmice. Drugim riječima najava je ovo stabilnijeg vremena, ali ne i Miholjskog ljeta kakvog smo navikli proteklih godina. Kada su temperature često bile prave ljetne, a dani potpuno sunčani i tako u nedogled.

Sada je to umjerenije, a i temperature će biti primjerenije jeseni uz sve češće jutarnje magle ali i lokalnu pojavu mraza. Danju ugodnije.

Sa nekim većim padavinama smo završili. U narednom periodu izmjena sunčanih i oblačnih intervala uz koje lokalno u Bosni može pasti koja kap kiše”, soapštili su iz BH Meteo.

Facebook komentari