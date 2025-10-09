BiH

Pomozi.ba upozorava građane: Ova žena se lažno predstavlja kao humanitarna radnica i uzima novac

Objavljeno prije 29 minuta

Apelovali su na građane da, ukoliko primijete ovu osobu, odmah obavijesti policiju.

Organizacija Pomozi.ba uputila je upozorenje građanima, posebno u Sarajevu, na lažnu humanitarnu radnicu koja prikuplja novac u sarajevskim ugostiteljskim objektima u ime korisnice Pomoiz.ba Lane Hasaničević.

– Drage sugrađanke i sugrađani, obavještavamo vas da se ova osoba sa fotografije lažno predstavlja kao humanitarna radnica i prikuplja novac u ugostiteljskim objektima u Sarajevu u ime naše korisnice Lane Hasaničević, za koju smo ranije u nekoliko navrata pokretali apel i prikupljali sredstva za njeno liječenje.

Za Lanu trenutno nije pokrenuta nikakva humanitarna akcija, a pomenuta osoba zloupotrebljava ime i fotografiju djevojčice kako bi se domogla novca. Lažno se predstavlja kao volonterka udruženja “Bolja budućnost”. Iz tog udruženja su nam potvrdili da se ne radi o njihovoj radnici i da su već više puta prijavljivali slične slučajeve policiji – naveli su iz Pomozi.ba.

Apelovali su na građane da, ukoliko primijete ovu osobu, odmah obavijesti policiju.


