Stiže Miholjsko ljeto a s njim i topliji dani, temperature će opet ići preko 20 stepeni

Kako kaže, od ponedjeljka, tačnije utorka, doži će do značajnijeg porasta temperature.

“U drugom djelu tekuće sedmice imaćemo miholjsko ljeto koji svi toliko volimo, kada će dnevna temperatura ići do 20 stepeni, a ponegdje čak i malo iznad 20 stepeni”, istakla je Đorđević.

Šta je Miholjsko ljeto

Miholjsko ljeto je naziv za period neuobičajeno toplog i sunčanog vremena u jesen, koji se najčešće javlja krajem septembra ili početkom oktobra — otprilike oko blagdana Svetog Mihovila (29. septembra), po kojem je i dobilo ime.

Glavne karakteristike miholjskog ljeta

dnevne temperature su iznad prosjeka za to doba godine (često 20 °C i više),

vrijeme je stabilno, sunčano i suho, s malo vjetra,

noći mogu biti hladne i maglovite, jer su dani kraći, ali danju je vrlo ugodno,

javlja se nakon prvih hladnijih jesenskih dana, kao „povratak ljeta“.

Porijeklo naziva

Naziv dolazi od Svetog Mihovila (Miholja), čiji se blagdan obilježava 29. septembra.

U mnogim evropskim zemljama postoji sličan fenomen i poseban naziv za njega:

u Engleskoj ga zovu Indian Summer (indijansko ljeto),

u Njemačkoj Altweibersommer (ljeto starih žena),

u Francuskoj été de la Saint-Michel (ljeto Svetog Mihovila).

Narodna vjerovanja

U narodnoj tradiciji, miholjsko ljeto je često povezivano s dobrom godinom i blagostanjem. Ljudi su tada koristili lijepo vrijeme za završne poljoprivredne radove, berbu i pripreme za zimu, prenosi Novi.

