Računi i lijekovi sve ‘pojedu’: Ostane li građanima BiH za hranu i šta je najviše poskupjelo?

Porodični budžeti u Bosni i Hercegovini sve teže izdržavaju udar poskupljenja. Potrošačka korpa je u septembru prešla 3.541 KM, dok je prosječna plaća u Federaciji BiH oko 1.628 KM, a u RS i manja, piše Raport.

Kada se uračunaju prosječni troškovi stanarine, režija, grijanja i školskih potreba, većina porodica ostaje pred jednostavnom, ali bolnom računicom – plati režije ili plati hranu. Računi za električnu energiju i grijanje najavljeni su kao viši već od ove zime, dok su cijene osnovnih životnih namirnica ponovo u porastu.

Najviše su poskupjeli hljeb, mlijeko, meso i ulje, artikli koje nijedna porodica ne može izbjeći. Mnogi će reći da kada plate struju i grijanje, ostane jedva dovoljno za hranu.

Tu je i školovanje djece pa nije čudo što je svaki mjesec pitanje šta će prvo nedostajati. Situaciju dodatno otežavaju i rastuće stanarine te skuplji krediti, zbog čega mnogi mladi ljudi još duže ostaju u zajedničkim domaćinstvima.

Ni penzionerima nije ništa lakše, ako nije teže. Najniža penzija u Federaciji BiH trenutno iznosi 599 KM. Kada plate lijekove, režije i osnovne troškove, mnogi stariji građani ostaju s jedva dovoljno novca za hranu. Po stare dane je mnogima svaki odlazak u prodavnicu veliki stres.

Računi i lijekovi “pojedu” skoro sve. Ekonomisti upozoravaju da se rast plaća i penzija ne može mjeriti s rastom troškova života.

Prosječna plaća statistički izgleda solidno, ali u praksi većina radnika prima minimalac. Građani BiH tako iz mjeseca u mjesec balansiraju između osnovnih potreba, dok se reforme koje bi smanjile doprinose i povećale neto plaće i dalje odgađaju.

Svakodnevna dilema ostaje ista – šta platiti prvo, režije ili hranu.

