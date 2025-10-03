Snijeg kakav se rijetko viđa početkom oktobra: Prizori iz Čajniča više podsjećaju na januar

Jedno od mjesta na kojima je zima već pokazala zube je Čajniče.

U opštini koja se nalazi na krajnjem istoku Bosne i Hercegovine na granici s Crnom Gorom građane je jutros dočekao snijeg koji se ne viđa često početkom oktobra.

Kako se može vidjeti na snimku, snijeg je prekrio Čajniče kao da se radi o vrhuncu zimske sezone.

Snijeg je jutros, kao i jučer, osvanuo i na brojnim bosanskohercegovčakim planinama kao što su Bjelašnica i Jahorina. Neki putevi, kao što je Foča – Trnovo, zatvoreni su za saobraćaj uslijed snježnih padavina.

Snijeg je napravio probleme i na brojnim drugim lokacijama kao što su Han Pijesak i Vareš, prenosi Klix.

