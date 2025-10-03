OBJAVLJENA DETALJNA PROGNOZA DO UTORKA: Evo kada stiže još snijega

Temperature zraka u 8 sati (°C): Bjelašnica -7; Sokolac 0; Banja Luka, Livno, Prijedor, Srebrenica 3; Bugojno, Sanski Most, Sarajevo, Tuzla, Zenica 4; Bihać, Bijeljina, Drvar, Gradačac 5; Jajce 6; Trebinje 10; Mostar 12; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 942 hPa, za 3 hPa je niži od normalnog i lagano opada.

Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u Hercegovini slaba kiša, u nižim područjima centralne, istočne i zapadne Bosne kiša, a u višim područjima i na planinama susnježica i snijeg. Na jugu i jugozapadu umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Dnevna temperatura zraka od 6 do 12, na jugu, sjeveru i sjeverozapadu zemlje do 16 °C. U Sarajevu oblačno vrijeme sa kišom. Dnevna temperatura zraka oko 7 °C.

U subotu u centralnim i istočnim područjima Bosne pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. U ostatku zemlje pretežno sunčano. Novo, jače naoblačenje sa sjeverozapada od kasnih poslijepodnevnih sati i tokom noći. U ranim jutarnjim satima u nižim područjima istočne Bosne je moguća slaba kiša, a u višim slab snijeg. Vjetar slab uglavnom zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 10 do 16, na jugu i sjeverozapadu zemlje do 20 °C.

U nedjelju pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Poslije podne ili tokom noći u višim područjima i na planinama je moguć snijeg. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu južni i jugoistočni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 7 do 13, na jugu do 18 °C.

U ponedjeljak na jugu pretežno sunčano, a u ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima u nižim područjima istočne Bosne je moguća slaba kiša, a u višim slab snijeg. Na jugu i jugozapadu umjerena do pojačana bura, a u ostalim područjima slab sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 13, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 20 °C.

U utorak pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u Bosni. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 22 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod, prenosi novi.

