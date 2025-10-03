BiH

Na magistralnom putu Foča-Trnovo obustavljen saobraćaj zbog sniježnih padavina

7.6K  
Objavljeno prije 1 sat

Iz BIHAMK-a javljaju da je na magistralnom putu Foča – Trnovo (prevoj Rogoj) saobraćaj u potpunosti obustavljen zbog obilnih snježnih padavina.

 Snijeg - Teretnjaci.ba

Iako obaveza posjedovanje zimske opreme u Bosni i Hercegovini zvanično stupa na snagu 1. novembra, prve pahulje su već zabijelile pojedine planinske vrhove, najavljujući dolazak hladnijih dana i promjenu uslova na cestama.

Zbog toga iz BIHAMK-a apeluju na sve vozače, posebno one koji planiraju putovanja ka planinskim područjima, da na vrijeme pripreme svoja vozila za zimu.

To podrazumijeva provjeru i montiranje zimske opreme, kao i prilagođavanje načina vožnje uslovima koji mogu uključivati poledicu, snijeg ili smanjenu vidljivost, prenosi AAvaz.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh