Zastava BiH vijori se na flotili koja ide prema Gazi: Pod konstantnom su prijetnjom Izraelaca

Globalna Sumud Flotila, grupa brodova koji pokušavaju probiti humanitarnu blokadu Gaze, približava se ovoj enklavi, a među njima je i brod „Paola 1“ koji nosi zastavu Bosne i Hercegovine.

Francusko-palestinska zastupnica u Evropskom parlamentu Rima Hasan, koja učestvuje u flotili, najavila je da će pokušati stići do Gaze uprkos izraelskim pripremama da ih zaustave, ističući da je svaki pređeni kilometar simbolična pobjeda.

Izrael se sprema da presretne brodove – u luci Ašdod bit će raspoređeno oko 500 policajaca, dok će elitna mornarička jedinica Shayetet 13 preuzeti kontrolu nad flotilom. Aktivisti bi nakon zapljene brodova mogli biti odvedeni u izraelski zatvor Ketziot, a oni koji budu poslušni deportovani u svoje zemlje.

U misiji učestvuju i bh. aktivisti Boris Vitlačil i Mirza Makić, a osim zastave BiH na brodu se nalazi i plišani Vučko, simbol Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu.

Flotila se već nalazi u zoni visokog rizika, nadlijeću je izraelski dronovi, a u blizini kruže ratni brodovi.

