Bit će poteškoća u izdavanju viza: Zatvaranje američke Vlade odrazilo se i na Ambasadu SAD u BiH

Objavljeno prije 27 minuta

Postojeći termini za izdavanje pasoša i viza u SAD-u, te u ambasadama i konzulatima Sjedinjenih Američkih Država u inostranstvu, nastavit će se tokom ovog prekida u mjeri u kojoj to okolnosti dopuštaju

Zvanični Facebook, Instagram i X nalog Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini neće biti redovno ažuriran sve do ponovne uspostave redovnih aktivnosti, a zbog privremenog prekida u finansiranju federalnih agencija.
Izuzetak čine hitna obavještenja koja se tiču sigurnosti i bezbjednosti – ovo je saopćeno iz Ambasade SAD u BiH.

Kako se dalje navodi, postojeći termini za izdavanje pasoša i viza u SAD-u, te u ambasadama i konzulatima Sjedinjenih Američkih Država u inostranstvu, nastavit će se tokom ovog prekida u mjeri u kojoj to okolnosti dopuštaju.

– Ovaj nalog neće biti ažuriran do uspostave redovnih aktivnosti, osim hitnih objava koje se tiču sigurnosti i bezbjednosti – dodaje se u saopćenju.


